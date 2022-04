Sinoć je u našem glavnom gradu održan 69. Zagrebački festival. I ove je godine okupio mnogo poznatih glazbenih imena. Tko je slavio te što se sve događalo iza pozornice, donosi ekipa In magazina!

Crvenim tepihom Zagrebačkog festivala sinoć su prošetala mnoga poznata imena, a pobjedu je odnijela grupa Detour.

''Stvarno nismo očekivali bilo je sjajnih pjesama. Bilo je jako puno dobrih pjesama, ne jedna ili dvije, nego još 12 dobrih pjesama'', govore iz The Detoura.

Konkurencija je bila jaka. Tedi Spalato, Cambi, Hari Rončević, Luka Nižetić, Ivana Marić - samo su neka od imena čije su pjesme bile u utrci za pobjedu.

''Nikad nisam bio, debitant, osjećam se kao da imam 18 godina, je l' imaš tremu? Imam, debitanti imaju tremu, normalno'', govori Luka Nižetić.

''Jako sam sretna što se još uvijek veselim svim tim stvarima i što mi to nije postao kao neka rutina, odraditi festival kao popiti kavu'', govori Ivana Marić.

''Družiti se, pjevati, slušati i guštati to mi je nekako najljepše'', kaže Tedi Spalato.

''Mislim da je ovo jedan od jačih Zagrebačkih festaivala u zadnjih puno godina po kvaliteti pjesama, moje osobno mišljenje'', kažu iz The Detoura.

I na ovom izdanju našeg najdugovječnijeg festivala popularne glazbe bilo je mnogo mladih izvođača.

''To mi je izuzetno drago što su jako skromni, a izuzetno mnogo rade i izvanredni su pjevači'', kaže Tedi Spalato.

''Ja sam se tresla na probama kao da imam pravi nastup tako da uzbuđenja ne nedostaje, ali mislim da je to pozitivno uzbuđenje'', kaže Nela Đinđić.

''Ovo je odlična platforma zapravo za nas dalje kako bi se promovirali. Podržavam da se uvijek ovako pojavim i sviđa mi se što se mogu ovako glamurozno obući i predstaviti novu pjesmu'', kaže Beta Sudar.

Ne samo kako otpjevati, već i što odjenuti - to su glavne brige kad su u pitanju ovakvi događaji.

''Ja sam se prepustila, najbolje je to dati u ruke profesionalcima'', kaže Ivana Marić.

''Nismo htjeli onako suknjice, haljinice, nekako smo očekivali da će to mnogi imati malo sam htjela bit u drugačijem izdanju, a opet da su tu rese, da daje onako malo tog mog countrya'', kaže Nikolina Tomljenović.

Vesele proljetne boje bile su odabir Tedija Spalata.

''To su boje koje ja najviše volim u ovo doba godine. To su zaštitne boje moje Dalmacije mog kraja, to je boja lavande i boja brnistre'', govori Tedi.

Prvi put sa suprugom u javnosti se pojavio pjevač grupe Silente, a o vjenčanju u tajnosti nije htio mnogo govoriti.

''Ima razlike između privatnosti i tajnosti nije nikakva tajna nego nemam zašto pričati o tome'', kaže.

Njegov sugrađanin Vlaho Arbulić na ovaj je festival stigao kao autor pjesme mlade pjevačice Tije, kojoj je prije nastupa savjetovao:

''Treba biti svoja, treba se opustiti, mislim da joj to neće biti problem, u pjesmi je i to je to'', kaže Vlaho.

Opustiti se nije uspijevalo ni iskusnijim kolegama.

''Ja sam tremaš, što god da je uvijek mi je neka frka'', kažu iz Silentea.

''Ono što sam napravio je da sam se dobro upjevao pa ćemo vidjeti gdje će nas to dovesti'', rekao je Luka Nižetić.

Brojni nastupi su pred grupom Silente ovog ljeta.

''Sviramo, previše, nemojte nas više zvati'', šale se.

Mnogo koncerata priželjkuju svi njihovi kolege nakon duge pandemijske pauze. Zagrebački festival dogodine slavi 70. rođendan, bit će to sigurno njegovo još veće i glamuroznije izdanje.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.