U intervjuu povodom izlaska novog videospota i predstojećeg zagrebačkog koncerta, frontman Crvene jabuke iskreno je progovorio o svojim skrivenim strastima i današnjem viđenju ljubavi. Što ga najviše ispunjava na kocertima i motivira za daljnje bavljenje glazbom, otkrio je našoj Matei Slogar.

Novi videospot Crvene jabuke svojevrsna je oda gradu dobre kave i još boljih ćevapa. Naravno, radi se o Sarajevu. Ovaj grad Dražen Žerić Žera nosi u srcu iako već godinama živi na zagrebačkoj adresi.

Dražen Žerić Žera, Crvena jabuka

''Bez pravila, jako opušten, lagan za živit. Puno je ljudi dao u sportu, muzici, umjetnosti. Na tako malom prostoru da se dogodi toliko stvari to je baš ono čudno. Ili je sastav zvijezda gore takav ili ne znam. Sarajevo je uvijek neka zezancija, humor. Možda to ljude baca na neka ljepša vremena'', priča nam Dražen Žerić Žera.



Zanimljivo je da su u nastajanju videospota sudjelovali brojni obožavatelji sa svojim privatnim fotografijama.

''Ima čak iz Grčke, ima iz Pule, ima iz Zadra, ima iz Makedonije, Srbije, Ljubljane. Ima puno gradova, dosta ih nije ušlo jer bi trebalo ne znam kolko da traje spot'', kaže nam Žera.



Uvijek raspoložen Žera i dalje ima snage za brojne koncerte, a evo čime bi se danas bavio da se ne bavi glazbom:

''Ili kuhar ili kamiondžija, to su bile dvije ljubavi. Ma da to sad smiješno zvuči, kako sam stalno vozio kombi, i sad ga često još vozim kombi tako da mene vožnja opušta i mogu vozit kolko oćeš, po 20 sati'', priča.



Dobar vozač i još bolji kuhar. Žeru ćete kod kuće najčešće pronaći za štednjakom, a pokoji savjet ukrade i iz naše emisije:



''Ja često gledam kako Sanja kuha pa nešto naučim od nje. Ja sam imao ljubav prema kuhinji to još odavno, u doba kad sam ja htio ić u kuhare bio je to jedan sramotan posao. Danas je to super zanimanje'', smatra Žera.

Ovaj romantičar u duši, život dijeli s 24 godine mlađom odabranicom Barbarom koju je upoznao na Pelješcu gdje su se 2008. godine zavjetovali na vječnu ljubav. Za Valentinovo ne priprema ništa posebno jer, tvrdi, svaki bi dan trebao biti dan ljubavi:



''Ja pokušavam da živim ja i bend i ljudi oko mene ljubav i prema životu i prema svima i ženi 24 sata 12 mjeseci. Glupo je jedan dan to samo'', smatra omiljeni glazbenik.

''Ja bi rađe volio da sad mogu izać na binu, otpjevat sve priče o ljubavi, romantici. Nekad je to bilo puno skuplje reć, danas je sve jeftino. I volim te i ne znam sve postaje jako jeftino'', njegovo je mišljenje.



Iako sve, kaže, postaje jeftino, ljudi i dalje prepoznaju dobru glazbu pa Crvena jabuka nastupa punom parom. A najveća im je nagrada kad publika emotivno proživljava njihove već legendarne hitove.



''Poslije tolko godina kad pjevaš 'Bježi kišo s prozora'' vidiš reakcije ljudi koji se nisu rodili kad je bila ta pjesma, to je fascinantno. I u državama koje nikako ni po emociji ni po ničemu ne pripadaju tom sarajevskom điru pa pjevaju đes ba, đes ba. Tako u Ljubljani kao ludi, ne naši ljudi koji žive u Sloveniji ili negdje druge nego baš oni dominicilni'', opisuje Žera.



Uskoro ih čeka veliki koncert u Londonu, nakon čega idu u Dublin. Popis nastupa je podugačak, a među mnoštvom gradova našao se i Zagreb. Zagrebačku će publiku zagrijati za nekoliko dana nezaboravnim hitovima koje napamet znaju sve generacije.



''Ja pozivam sve koji su taj dan u Zagrebu ne znam koji smo dan, 9.2. u Boogaloo bit će to jedna topla svirka'', rekao je.

