Mladen Grdović, Andrea Šušnjara, Miroslav Škoro, grupa Vigor - dug je popis kolega s kojima su Mejaši snimili duete. Ovih dana objavljena je nova, zajednička pjesma tamburaša u starkama i Crvene jabuke. Ovo je njihov drugi duet u kojem su potvrdili da su odličan spoj.

''Ovo je pjesma koja sigurno podsjeća na taj neki stari zvuk više Crvene jabuke nego Mejaša i drago mi je da smo se uspjeli uklopiti i naći'', govori Nikola Bosilj.

Ovo je druga glazbena suradnja Jabuke i Mejaša. Svoj prvi duet snimili su prije pet godina, a s novom zajedničkom pjesmom ''Sanjam te'' potvrdili su da su odličan spoj.

''Mislim da kad je nešto dobro, to treba ponoviti i nadati se da će publika to prepoznati'', kaže Nikola.

A što je sve zajedničko tamburašima u starkama i Žeri?

''Stil odijevanja, nezaobilazne starke i ta muzika nam odgovora, mi smo generacija koja je odrastala uz Crvenu jabuku i takvu glazbu'', kaže Nikola.

''Ako se mene pita, a nekad i pita, to su neke pjesme koje meni leže osobno i tako bih volio vidjeti Mejaše u budućnosti'', dodao je Edo.

Ovo je sigurno najromantičnija pjesma Mejaša, a oni su svoju romantičnu stranu pokazali svirajući pod prozorom.

''Kad smo kolegi iz benda pomogli osvojiti curu, zamolio nas je da dođemo svirati pod prozor, no ona nije došla. Nama je to bilo romantično, njoj nije kad nije ni došla. Mi smo pod prozorom svirali dobrih pola sata, on zove, ona se ne javlja i svi balkoni bili su puni'', pričaju.

Ni ovakvih ni onih pravih, velikih koncerta na kakve su navikli nema već više od godinu dana. Zato su i dečki iz Mejaša morali potražiti druge poslove. Nikola se posvetio videoprodukciji, a Edo radi na radiju.

''Sad kao radijski voditelj trudim da što više dam mladima priliku jer znam koliko je nama trebalo kad smo kretali. Nafrljim ih na najjače i šaljem pozdrave mladima i poruku da samo rade, ako nitko drugi, ja vas puštam'', kaže Edo Drakulić.

Otkako je prije osam mjeseci postao otac, vođa i osnivač Mejaša najviše vremena provodi s kćerkicom Larom.

''To se ne može nadoknaditi, sad uživamo u tome, mogu reći s jedne strane hvala pandemiji zbog toga, a s druge strane neka ide, dosta je'', kaže.

Dosta im je i žele povratak nastupa, pa makar i uz mjere.

''Nije mi jasno zašto se ne može naći model, gdje je nekad bilo 500 ljudi, neka sad bude 100 i neka svira duo, trio na razmaku od 2 metra. Ako to skuplja masu, neka budu civilni zaštitari i reguliraju. Mi smo godinu i pol bez ikakvih prihoda, nije da se žalimo, ali dokle?'' pričaju dečki.

Nadamo se ne još dugo. Glazbu uživo svi jedva čekamo, a Mejaši su spremni zasvirati čim mjere popuste. Do tada, nove pjesme bit će njihov poklon publici koja ih vjerno prati.

