Grupa Colonia ima novi videospot koji je rađen tehnikama kakve gledamo u holivudskim blockbusterima. Stoga ne čudi da su na ovaj spot najponosniji. Singl ''Doza'' zvukom nas vraća u osamdesete. Ivana je uskočila u fitness outfit tog doba, a Boris je za videospot iskoristio svoju originalnu glazbenu opremu na kojoj je stvarao pjesme na svojim početcima. S Colonijom se družio naš Davor Garić.

Obožavatelji grupe Colonia jedva su dočekali novi singl. ''Doza'' ulazi u uho već na prvo slušanje, a bokovi se počinju njihati u ritmu.

"Da, "Doza" je vani, napokon. Ja sam jako sretna, mobitel mi ne prestaje zvoniti od trena kad je spot izašao. Reakcije su kao da prvi izbacujemo, kao na "Que sera". Ja mislim da će najviše profitirat Dario Radusin koji je radio spot zato što su me sve kolege zvale i pitale - tko je radio spot? Koliko to košta? Jel to skupo?", otkrili su nam Ivana Lovrić i Boris Đurđević.

Ivana se našla u bijesnom automobilu, na rubu krova zgrade, okružena svjetlima velegrada. Kažu, na ovaj su videospot najponosniji. Na izradi i postprodukciji redatelj spota Dario Radusin radio je i po 15 sati na dan puna dva mjeseca.

"Ideje su samo padale i padale i padale. Onda je on odlučio da se želi usavršiti u toj videoprodukciji i odlučio je da želi napraviti nešto što dosad nikad nije napravio. Snimili smo spot prije nekih mjesec i pol dana, s tim da je on i malo prije počeo raditi na svemu. Tako da ajmo reći nekih dva mjeseca se radi na njemu, duže nego ijedan spot dosad definitivno", ispričala nam je Ivana.

U stilu osamdesetih, Ivana je pokazala kako održava svoju liniju zanosnom.

"Trudila sam se bit ne previše seksi. Nisam htjela da to nekako odvuče pažnju od cjelokupne priče i cjelokupnog spota", priznala nam je.

Novi zvuk Colonije mnogi su prigrlili na prvu. Autor glazbe Boris Đurđević odlučio se na malo nostalgije u modernom ruhu.

"Je, tu sam ti ja kod kuće. Ja ti volim osamdesete, to mi je najdraži period glazbe ikada. I osamdesetih godina, nije baš da se hvalim, počeo sam programirati i skladati, upravo u tom nekakvom novom valu sinth popa i tog takozvanog disca", izjavio je Boris.

U videospotu se pojavljuje i naprava s kojom današnji klinci vrlo vjerojatno ne bi znali rukovati. A Ivana?

"Pa naravno. U mojoj mladosti su još bile kazete tako da sam znala. Znala sam okrenut i premotat, olovkom, hahaha! Sve znam!", nasmijala se Ivana.

Poput brojnih glazbenika i Colonija čeka bolje dane. Koncerti i nastupi sada su samo lijepe uspomene, a nove mjere stožera i preporuke da se na koncertima sjedi s dva metra razmaka njima su nezamisliv scenarij.

"Na koncertu Colonije sigurno ne. Ja se stvarno bojim što će to sve biti jer mi definitivno nismo ti koji će moći raditi, jer na naše koncerte ljudi dolaze čisto iz razloga da plešu, da se vesele, da se razbacaju, da popiju, da pojedu. Sigurno neće sjedit i gledat. Nismo mi takav bend", zaključi su Ivana i Boris.

Oboje zato striktno poštuju sva propisana epidmiološka pravila.

"Ja sam iskreno po tom pitanju veliki štreber, ja se pridržavam svega što nam se preporuča, jednostavno mislim da ćemo se tako svi skupa prije toga riješit. Ja ako sam preživio prvi nalet korone, kad sam se borio s penzionerima za WC papir po dućanima, onda sve mogu dalje. To je bilo strašno. Ja sam bio zamaskiran od glave do pete, rukavice, maska, kapa, kapa ona bolnička, sve sam imao", priznao nam je Boris.

A imali su i svoje bolje polovice u zagrljaju. Nakon karantene ljubav je još jača.

"Ja i moj dragi se još više volimo", otkrila nam je Ivana.



"Meni je moja supruga jedina svijetla točka u svemu ovome bila zato što da nije bilo nje, ja bih poludio. Oni ljudi koji vole svoje partnere iskreno mislim da nisu imali nikakvih problema jer je meni bilo još draže da smo što više skupa", dodao je Boris.

Ivana i Boris sada rade na novim pjesmama, no priželjkuju da se vrate svojoj publici i nastupima uživo.

"U planu i programu je stand by teški. Čekamo, čekamo i to je to, ali u tom čekanju ćemo malo i uživati. Negdje oko tridestak koncerata je otkazano", priznali su.

Dok ne istrče na pozornicu, uživat ćemo u ''Dozi'' i novoj dozi Colonijinih plesnih ritmova.

