Divlja policijska potjera ulicama grada, vožnja helikopterom i vatreni obračun na krovu jurećeg vlaka - zvuči kao radnja holivudskog blockbustera, no u pitanju je novi videospot grupe Colonia. Singl ''Manijak'' zvukom nas vraća u osamdesete, a Ivana i Boris najavljuju i novi album u tom ruhu. Kako zvuči i izgleda nova Colonia, zna Davor Garić.

Spektakularni videospot u maniri holivudskih filmskih blockbustera i zarazna melodija novi su Colonijin as iz rukava. ''Manijak'' nas neodoljivo podsjeća i vraća u osamdesete. Boris je za tim zvukom lud baš kao kakav manijak.

''Teški, teški junky za osamdesetima. To je moja glazba, sve što je iz 80-ih, to je to'', govori Boris Đurđević.

Scene lude potjere ulicama grada, preleti helikoptera i pucnjava na krovu vagona izgledaju vrlo uvjerljivo. Svi su ti kadrovi snimani na zelenom platnu pa su na snimanju sve oko sebe zapravo morali zamisliti u mašti.



Ivana Lovrić u ''Manijaku'' je pokazala svoju pomalo razuzdanu stranu.



''U Dozi sam bila neka vesela roza curica koja vozi sobni bicikl. Sad sam pljačkaš, ubijam ljude, policajce. Izašla je neka druga strana mene u ovoj koroni, nisam ni znala da je imam'', kaže.



U videospotu je utjelovio opasnog policajca koji divlja za upravljačem, no privatno je Boris sušta suprotnost.

''Ne divljam, nisam nikad divljao. Volim sigurnu vožnju, baš sigurnu, na autoputu kako piše. 130, 130! Nikamo se ne žurim'', tvrdi Boris.



Nakon prošlogodišnjeg hit-singla ''Doza'' i sada ''Manijaka'', slijedi li nam i treći nastavak koji bi zaokružio ovu vizualnu i audiopriču?



''E, kako nas je pogodio! Zapravo je ideja od početka bila napraviti trilogiju i sa spotovima i s pjesmama kao najavu našeg novog albuma'', najavila je Ivana.



Cijeli će novi Colonijin album biti u ruhu osamdesetih. Borisa to vraća u mladost.



''S 14, 15 godina počeo sam na onim prvim primitivnim kompjuterima programirati glazbu. Imao sam sve, od Ataria, Amige 500, Amige 1200, Commodorea 64, Commodoere +4, Spectruma... To su neki primitivni kompjuteri, počeo sam tu programirati i to me stalno vuklo na neku elektroniku'', priča Boris.



No koncerata još nema na vidiku pa glazbenici, kao što se na svoj račun našalila Nina Badrić, misle da je kopanje krumpira i za njih sve izglednija opcija. Što bi mogli raditi Boris i Ivana?



''Isto! Ja sam razmišljala da upišem još dvije godine faksa'', kaže Ivana, koja je diplomirani inženjer elektrotehnike.

''S obzirom na to da je moj smjer na faksu bio komunikacija i računalna tehnika, vjerojatno nešto u vezi s antenama, radarima... Vidjet ćemo. Ako ništa, ja imam svoju diplomu i uvijek mogu raditi nešto u struci'' zaključila je Ivana.

A Boris?

''Ja uvijek nađem neku zanimaciju. Imam nasreću svoj studio pa tamo odem, to je moja oaza i tamo radim. Ne bih mogao ništa drugo raditi, ali naravno ako stisne, a bogami stišće, morat ću razmisliti'', govori Boris.

U nadi da za to ipak neće biti potrebe, njihat ćemo bokove u ritmu njihova ''Manijaka''.

