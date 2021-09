Grupa Dalmatino više od 20 godina na glazbenom nebu oduševljava obožavatelje. Koncertom u solinskoj Gradini još jednom su pokazali da su pravi miljenici publike. U čemu je tajna njihove dugovječnosti, zašto supruge ne vode na svoje koncerte te kako je u kratkom roku posljednja pjesma "Refužo" prikupila gotovo milijun pregleda, pogledajte u prilogu In magazina.

Rijetki su oni koji se i nakon 20 godina glazbene karijere mogu pohvaliti da gdje god se pojave za njih se traži karta više. Grupa Dalmatino, koncertom u solinskoj Gradini zaista je pripremila publici dogadaj za pamćenje.



" Toplo nam je oko srca kad vidimo tako nešto, bili bi veliki lažovi kada bi rekli da nije, ali ne znamo zašto je to tako. Moramo naglasiti prije svega da mi uživamo u ovome što radimo. Volimo to i mislim da se to iz naše priče i vidi, a onda su to prepoznali i ljudi i mi smo na tome publici beskrajno zahvalni.", govori Ivo Jagnjić, Grupa Dalmatino.



Među stotinama okupljenih dalo se primijetiti da ipak ženskog dijela publike ima u većini. No, oni to na sebi svojstven način komentiraju.



"Mene žene strašno vole, to je nešto nevjerojatno. Zato nikad ženu ne vodim na koncerte bolje da ne vidi ovo. I nije to radi pjevača nego radi bubnja. Žene bolje slušaju i razume tekstove, muškarcima je važniji ritam i melodija, a žene vole tekst. A u nas su jaki tekstovi, ma jaka je i glazba ali tekstovi su najjači", šali se Zdravko Sunara.

Upravo s novom pjesmom "Refužo" u kratkom su vremenu stigli na gotovo milijun pregleda na Youtubeu. Snažan tekst i glazba nešto su što ovu pjesmu izdvaja od drugih.



"Premašila je sva naša očekivanja. Ja sam od prvog momenta zna da je ta pisma onako jedna lipa pisma. Da je se nećemo sramit ali moramo reći da je iznenađenje i za nas'', priznaje Ivo Jagnjić.



"Eto koliko pregleda i da je po kunu i dobro je. Dao Bog da bilo jedno 10 milijuna pregleda i bit će ih 5 milijuna i za humanitarne svrhe.", zaključio je Zdravko.



Iako su 2019. proslavili dva desetljeća na glazbenom nebu, ističu kako oni slave još uvijek sa svakim koncertom jer to je najbolji način da zahvale publici na svemu. Kažu, biti u samom vrhu na glazbenoj sceni za njih je neopisiv osjećaj.



" Nije nam naudilo sigurno. Ugodno je i sve ugodnije. Hvala publici za ljubav i poštovanje koje nam pružaju to ćemo gledati u budućim godinama uzvratiti na najbolji mogući način. Osjećamo se dužni i uvijek dužni publici", kaže Zdravko.



"Tajna je da moraš dat sve od sebe. Moraš dati najbolje moguće iz svog srca i iz glave i onda rezultat neće izostat i pritome moraš biti realan i moraš znat di si i di ti je misto i moraš dat svo svoje najbolje.", objasnio je Ivo.



Ovog ljeta Dalmatino je nastupao posvuda po Jadranu, napominju, napokon su došli ponovno na svoje, pa onda nije ni čudo što vremena za odmor nisu imali.



"Mi smo oduševljeni, nismo očekivali to, plan je premašen za nekih 100 posto. Prošla je godina bila katastrofa ali ova je premašila sva naša očekivanja i stvarno smo radili i iskreno sretni smo radi toga, šta da kažem'', kažu Sunara i Jagnjić.



