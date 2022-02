Članovi grupe Dalmatino ispunili su si veliku želju i održali dva od tri rasprodana koncerta u dvorani Lisinski. Publika je od riječi do riječi s njima pjevala evergreene iz njihove bogate pjesmarice, a mnoge je atmosfera ponijela pa su već na početku ustali sa svojih stolaca. Koncert nije propustila ni ekipa IN magazina, a članovi grupe ispričali su kako gledaju na svojih 20 godina karijere, ali i s kojom su pjesmom oženili pola Hrvatske.

''Ima uzbuđenja jer realno nismo to očekivali, očekivali smo da će to bit jedan i da će to biti lijepo napunjen jedan koncert međutim dva, drugi nas je već iznenadio, a treći ono, fala svima koji nas prate sve ove godine, koji nas vole i mi njih volimo'', govori Ivo Jagnjić iz grupe Dalmatino.

Zagrebačka publika pokazala je da itekako voli Dalmatino. Najbolji dokaz za to su rasprodani koncerti, ali i priznanja koja su stigla na adresu ovog dvojca.

''Ja se divno osjećam svih ovih dana, otkad smo čuli da je dvorana rasprodana, osjećam zahvalnost prvo prema svim onima koji su u prošlosti stvarali hrvatsku glazbu.

''Onda osjećamo i ponos jer se osjećamo dijelom svih tih ljudi i u prošlosti i u sadašnjosti koji stvaraju i njeguju hrvatsku glazbu. Zamislite, mi smo jedan mali kotačić u svemu tome skupa i osim zahvalnosti i ponosa osjećamo i odgovornost'', govori Zdravko Sunara.

Već s prvim albumom Cukar i sol oborili su rekorde. A 20 godina karijere obilježavaju i zlatnim i srebrnim pločama, ali i Porinom u rukama.



''Stari ljudi zaista kažu dobro kad kažu da život brzo prolazi. Prve pjesme vežem za rođenje svoje djece i jako se dobro sjećam kako sam se onda osjećao i kako sam to percipirao i doživljavao. Danas gledam mlade ljude koji su mlađi od tih pjesama, koji dolaze na naše koncerte i pjevaju sve te pjesme i znaju od riječi do riječi i ja sam im beskrajno zahvalan'', priča Ivo Jagnjić.

Ovaj dvojac u svojoj dugogodišnjoj karijeri iznjedrio je brojne hitove koji su obilježili mnoga slavlja.



''Ja nekad imam običaji reć da smo poženili pola Hrvatske, znaju oni šta je ''Dajem ti rič''. Nas je to jako iznenadilo, ali sretni smo zbog toga, baš jesmo. Znaš kako idemo stariji, onda smo emotiviniji i svjesni smo koliko nam vrijeme sve više znači jer ga sve manje imamo i želimo ga što bolje potrošiti'', govori Ivo Jagnjić.

Iz godine u godine popularnost Dalmatina samo raste.



''Pa kad bi živjeli 120 godina možda bi postali popularni. Mi ne vidimo to tako, mi samo uživamo u onome što radimo. Nekako nemam osjećaj da radimo neki posao, imam osjećaj da se bavimo svojim hobijem cijeli život. Ne znamo kako je to ići na posao. Mi samo uživamo, dobro se zabavljamo, smijemo se i veselimo i nevjerojatno je da se i drugi s nama tako lijepo vesele'', priča Zdravko Sunara.

Dečki očito gađaju u sridu, a nakon Zagreba u travnju ih čeka jedan test - nastup pred splitskom publikom.



''Jasno da volimo svirati u svim krajevima Hrvatske, ali Split je nama dom. Split je grad, ne što je naš rodni grad, u njemu smo se rodili u njemu ćemo i vjerojatno umrijeti, ali Split je vrlo zahtjevan... Split ima jedan vrlo strogi glazbeni filter. Split je iznjedria mnoge glazbenike, klape, i zna se da je to jedan vrlo oštar rezak filter koji ne propušta svašta'', kažu.

No prije Splita, očekuje ih i treći zagrebački koncert već iduće nedjelje. Uz ta četiri koncerta, u planu je odsvirati još mnogo toga, svirati gdje god će njihova publika htjeti.

