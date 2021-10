Turbulentno razdoblje zahvatilo je MasterChef kuhinju. I dok se kanidati oporavljaju od napetosti i eliminacija, naša je ekipa prijepodne provela s jednim članom žirija. Radi se o Damiru Tomljanoviću, kojeg mnogi smatraju najblažim članom ove trojke. Što kaže o kandidatima, otkud ljubav prema gastronomiji te tko kuha kod njega doma, podijelio je za In magazin.

Damir Tomljanović za početak nam je otkrio kako započinje jedan dan chefa.

''Ujutro s kavom. Nema ništa bez kave. Prva stvar kava, druga stvar upališ mozak i kažeš što danas treba raditi i treća stvar tržnica. Ja mislim da mi jedino možemo kreirati menije prema namirnicama koje se trebaju raditi. Znači vi ako nemate baznu namirnicu vi niti ne možete kuhati. Jednostavno, onaj put što bi rekli od polja do stola to je ono prvo što svakome od nas pada na pamet'', kaže Damir.

Otkud ljubav prema gastronomiji?

''Pa od rođenja. Mislim kad si rođen na moru, u malom turističkom gradu. Turizam i gastronomija su ono što sam se veselio. Da dođe ljeto, da ima ljudi, da se igraš da se zezaš, da upoznaš nove ljude. Samim time, to je nekakav univerzalni jezik'', priča.

A tko ga je naučio kuhati?

''Pa prvi utjecaji definitivno moja mama, kasnije chefovi s kojima sam radio, neki su mi jako puno pomogli u životu popu Tomšića koji me je zbilja odveo u jedan drugi smjer i dao mi priliku da probam nekakvu visoku gastronomiju koja u to vrijeme nije bila u Hrvatskoj'', kaže.

Bio je u inozemstvu.



''Ja jako volim ići po vani, Meni je to super jer vidite druge kulture, druge ljude i druge restorane u nekakvom prirodnom okruženju. Nije nešto isforsirano turistički nego volim ići u restorane koji su autentično kvartovski jer onda u biti vidite nekakve prehrambene navike ljudi i što danas sutra vi isto ljudima možete ponuditi u Hrvatskoj'', kaže.

Već se MasterChef odmaknuo od onog početka. Kako je zadovoljan s kandidatima? Vidi li se njihov napredak sad već?

''Pa mislim da dolazimo pred epizode gdje će se napredak vidjeti. Vidi se napredak u nekakvoj koncentriranosti, vidi se napredak u samom načinu kako rade na radnim jedinicama i razmišljanju kad slažu menu'', priča.

A kako se nose kandidati, koje su im sad neke loše strane?

''Najteže je primiti kritiku po meni. Pogotovo ako ste u situaciji u kojoj vam je do nečega jako puno stalo. I onda primiti kritiku, to uzimate jako puno k srcu'', kaže.

Tko kod njegove kuće kuha najviše?

''Žena jer mene nema. Moja je teorija kuhanja doma je da ja kuham pola sata. Ja što god napravim odradim u pola sata, što moju ženu jako često izludi, zato što ona kuha dva-tri sata. I onda kaže daj molim te odradi nešto i onda ja sve završim u 30 minuta. Moj aktivni rad je maksimalno 30 minuta. I onda ti ostatak igram igrice na kompjuteru ili na playstationu. Ili se vratim nazad spavat, čak sam i to uspio nekoliko puta'', kaže.

Traže li prijatelji često savjete?

Pa moram priznati počeli su malo zezati kako je krenuo MasterChef i onda zovu u dva sata u noći i kažu slušaj joj znaš trebao bi skuhati nešto za ručak, ja kažem pa me zoveš u dva da me to pitaš. Hvala ti, skuhaj jaja'', šali se Damir.

U svoj tim je birao većinom žene. Je li to bilo slučajno?

''Ja inače bolje funkcioniram sa ženama u poslu. Imam taj odnos prema njima koji one cijene. S muškarcima morate puno puta biti grublji jer morate ih dovesti u red. I onda što sam stariji sve manje mi se da svađati i raspravljati'', priznaje.

