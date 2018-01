Najgledanija domaća serija "Čista ljubav" nakon kratke stanke vraća se na male ekrane. Novi nastavci još su napetiji

Na set "Čiste ljubavi" vratile su se sve zvijezde serije, nakon zimskog odmora. "Ranko je dosad bio mala maca, što će sad da radi. Do sad sam, ne ja nego Ranko, bio fin, ovo što je do sad radio je bio fini Ranko, sad tek ide, a ne znam kako bi to nazvao, nije zlo. To je nešto između zla i bezobrazluka, a u stvari iz povrijeđenosti radi mnogo loše stvari", priča Momčilo Otašević.

Bivšeg policajca Tomu Viteza očekuju mnogi izazovi i iskušenja. "Ne znam, jednostavno ga je zateklo sa svih strana i njega samog kao i mene. Puno nekakvih događaja koje jako utječu na njegov život, on pokušava reagirati kao nekakav ok tip. Okolnosti stvarno nisu lake za njega tako da se on bori i pokušava zadržat tu čistu i zdravu ljubav", kaže Janko Popović Volarić o epizodama koje slijede.

Što će se sve događati Ranku? Hoće li uspjeti otkriti Snježaninu tajnu? Što će biti sa Snježaninim djetetom? Kakvu će sudbinu doživjeti Helena? Hoće li čista ljubav Tome i Sonje napokon pronaći svoj put do sreće ili će im Ranko stati na put tako što će oženiti Sonju? Ne propustite pratiti "Čistu ljubav" od ponedjeljka do petka na Novoj TV. Više pogledajte u prilogu IN magazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.