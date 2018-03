Pala je zadnja klapa najgledanije dramske serije u Hrvatskoj. Čista ljubav snimljena je, a avanture protagonista pratiti će se do ljeta.

Pala je zadnja klapa najgledanije dramske serije u Hrvatskoj - "Čiste ljubavi". Glumci su snimili posljednju scenu, no na malim ekranima, njihove ćemo intrigantne priče pratiti do ljeta.

"Meni je to uvijek tužno, mislim je, to je sreća ogromna i stvarno smo se ubili posebno u zadnje vrijeme, a nekako je tužno jer neću vidjeti Doru, Taru, Momu", priča Janko Popović Volarić. Tara Rosandić najviše će pamtiti ludo iskustvo sa cijelom ekipom.

"Prvo će mi ostat po odličnom scenariju, po vrlo zahvalnoj ulozi koju sam igrala Edite, onda po sjajnoj ekipi s kojom bih uvijek radila", rekla je Ksenija Pajić. Protekli mjeseci bili su obilježeni ranim ustajanjima, snimanjima po svim vremenskim uvjetima, ali i dobrom ekipom.

"Sad mi je nekako osjećaj, kad malo sve skupa pogledam, kao unazad, kao da sam četvrti srednje i kao da sam upravo sad završio srednju školu i sad ćemo se svi razići nekako, sad će svatko upisati neki fakultet, možda netko neće jer nije bio dobar učenik ili tako nešto i baš je neki osjećaj neke nostalgije", kazao jeSvoje kolege, kaže, doživljava kao neku reality obitelj.

"Po najljepšem iskustvu u životu, definitivno ovo mi je jedan od, ne jedan nego najljepši projekt na kojem sam radila. Toliko mi je bilo ugodno i lijepo glumiti", priča Celzijus.

Serija je donijela i nominacije za nagradu Večernjakova ruža za Kseniju Pajić i Doru Arar. Za najmlađu glumicu u seriji ovo je bilo nezaboravno iskustvo. "Nisam ni znala da će se ovo u mom životu uopće dogoditi, ova nominacija i ljudi na ulici, to mi je sve preveliko za moju glavu", kazala je preslatka Dora.

Anegdota sa seta, kažu, ima napretek. Neki su za potrebe scena morali savladati i neke svoje strahove. "Litica mi je bila dosta stravična, zato što sam inače osoba koja se jako plaši visine i sam pogled na ono što se dešava ispod kao oooo, neću ja ovo moći. Još sam bila u štiklama, ravnoteža mi inače nije najbolja. Definitivno je bujala ogromna količina straha u meni. I zapravo bila sam ponosna kad sam to snimila", kazala je Nives.

Što su još otkrili zvijezde serije, pogledajte u prilogu IN magazina. IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.