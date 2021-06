Rijetki su oni koji, poput Ćire Blaževića, ne mogu proći gradom, a da ga svaka druga osoba ne zaustavi i poželi s njim razgovarati ili se fotografirati. Iako mu je 86 godina, još uvijek živi vrlo aktivno. Godina je, kaže, ipak svjestan pa je Julji Bačić Barać za IN magazin povjerio i zašto mu sve teže pada starost. Otvoreno je progovorio i o ženama nogometaša.

Ćiri Blaževiću je 86 godina, a godinama, kaže, koliko god se trudio, trener svih trenera ipak ne može pobjeći.

"Ja se otimam, ali znam da idem kraju tiho i polako, ali idem", priznao je Ćiro.

Sve je više svjestan prolaznosti života, ali to se na njegovu licu ipak ne vidi.

"Ja sam glumac, glumim dobrotu, glumim formu, jadan sam ja u biti. Zato što sam starac i godine nikome ne praštaju, one ti po puno simptoma govore - stani, gotov si", objasnio je bivši trener.

A on nikad nije stao, od najranijeg djetinjstva borio se za uspjeh.

"Ja sam imao izuzetno teško djetinjstvo, to se kod nas u Bosni kaže sirotinja. To me pratilo i već kad sam bio odrastao", otkrio je Ćiro.

I baš zato što je odrastao u siromaštvu brzo je, ističe, shvatio što je najvažnije u životu.

"Svi kažu zdravlje, ali Ćiro Blažević kaže ne. I najzdraviji čovjek je bez para, tako da sam ja skupio pare na vrijeme. Imam jednu satisfakciju koja je navitalnija", zaključio je.

Bivši trener Vatrenih i Europsko prvenstvo, ali i svaku drugu važnu utakmicu prati sam.

"Gledao sam uvijek u društvu, ali sad sam rekao ne jer svi su pametniji od mene i svi daju neke primjedbe za koje ja znam da nije tako", izjavio je Ćiro.

A iza svakog uspješnog nogometaša stoji - žena.

"Modrić je ušao u tri najveća igrača svijeta, a nikad to ne bi mogao da nije imao pravu ženu, nikad. Pa ni onda jer što te žena može razje**ti, to te nitko živ ne može", našalio se.

Prava žena nogometaša, smatra Ćiro, dobro zna što činiti.

"Da živi za njega jer on je izvor sredstava. Jer njoj pametnoj najvažnije je koliko para ima. Žene u mnogome mogu pomoći, u jednom da se kontinuitet predstava osigura na najefikasniji način", pojasnio je.

I među našim igračima ima onih koje otvoreno kritizira.

"Ja sam naprimjer Kovačića pratio odmalena i mislio sam da će on biti Modrić. On je toliko nespretan jer ja znam tko sam. Ja sam napravio temelje hrvatskoj reprezentaciji, a on kaže - ja vas ne poznajem, ali ja ga i dalje volim", izjavio je Ćiro.

Baš kao što i Ćiru mnogi vole, toliko da ni gradom ne može proći nesmetano. I tako ne godinama, već desetljećima.

"Svakom onom tko se hoće sa mnom slikati ja bih platio. Kunem ti se, toliko sam sretan kad se netko hoće sa mnom slikati i fali mi to", priznao je Ćiro.

