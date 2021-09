Otok Korčula u posljednjih je nekoliko godina postao pravi gastronomski raj. U jednom od restorana u samom srcu grada chef Marko Gajski svojim je specijalitetima razoružao brojne turiste, ali i stručnjake. Nedavno je sa svojim timom obranio osvojenu Michlenovu zvjezdicu i kaže kako je sad vrijeme za lov na drugu. Kakav je osjećaj imati jelo za kojeg znaju svi gurmani svijeta, kakav je meni osmislio za vegetarijance i zašto kuhare prati glas o bahatosti otkrio je za IN Magazin.

Njegova kulinarska avantura počela je sasvim slučajno, čini se kao i sve dobre stvari u životu. 35-godišnji Slavonac Marko Gajski trebao je postati informatičar ili broker, no kriza 2008. htjela je da se okuša u kuhinji.

Tko god je probao njegovih ruku djelo složit će se da je ta kriza najbolje što se moglo dogoditi, a to potvrđuje i Michelinova zvjezdica koju je osvojio i ove godine nanovo obranio. Bez lažne skromnosti, itekako ju je zaslužio, zajedno sa svojim vrijednim timom.

"Skromnost leži u tome što i dalje svaki dan radiš, puno ulažeš u sebe i što si spreman na najžešću kritiku na svoje goste, ali nema je kad znaš šta si radio, šta si prošao, puno rada odricanja i žrtve", smatra Marko.

"Zvjezdica je napravila jedan štit, ne moraš objašnjavat, postoje neke norme ponašanja, ništa se nije promijenilo u nama da radimo drugačije, da imamo drugačiji pristup, ne. Težili smo prema tome i sad kad je došla samo je olakšala situaciju. Neki kažu da je teret, nama je samo olakšanje i motivacija da budemo još bolji i da to što radimo je ispravno", naglašava.

Zaljubljen je u iskrenu hranu i iskrenu emociju, neka jela osmišljava godinama, neka u trenu, dok treća stoje negdje u ladici dok ih životni trenutak ne pozove u stvarnost. A neka su jela već postala kultna, poput mediteranske gjoze. Gurmani diljem svijeta u Korčulu stižu samo kako bi je probali.



"Prvo ti je to nepojmljivo da dođu ljudi iz Meksika sad koji su čuli za gjozu, ne znaju šefa ni restoran, ali znaju gjozu, to je fenomenalan osjećaj, ne dešava se često. Gjoza je vrhunsko jelo koje obuhvaća sve. Kod 99 posto ljudi je konsenzus da su fascinirani s njom. Neko jelo uspiješ ti napraviti da je posebno, ali takav feedback da je to nešto najbolje što su probali u životu je nevjerojatan osjećaj", priznaje chef.

Ovo što radi za njega nije klasično kulinarstvo, to je njegov način izražavanja i pružanja doživljaja. Bazičnu kuhinju ne bi prihvatio za sav novac ovog svijeta, a ne zanima ga ni vlastiti restoran. No druga zvjezdica nešto je o čemu razmišlja.

"Druga zvjezdica nije imperativ, ali je nešto na što se baziramo jer će. Apsolutno smatram da je sad trenutak kad imamo tim koji je zreo, vlasnika koji nas podržava, to je trenutak kad vrijedi pokušati, ali sigurno nećemo biti razočarani ako ona ne dođe", kaže Gajski.

Prošlogodišnji menu, zbog brojnih karantena, bio je inspiriran otokom, ove je godine jela na meniju posvetio svojem malom krugu velikih ljudi, a i odlučio je razveseliti vegane i vegetarijance koji su uglavnom osuđeni na grill povrće.

"Uvijek smo imali ta jela, ali se nismo mogli posvetit da i oni imaju osam sljedova. Kako su dolazili sve više, postojao je zahtjev da i oni uživaju u tim sljedovima, tako da smo ove godine stavili naglasak i na vege menu i moram priznat da konkurira redovnome", kaže chef Marko.

Chefovi su na glasu kao bahati i arogantni, no takav dojam Marko ne ostavlja, a nije ga ostavio ni na svoj tim s kojim radi čak pet godina a kaže da u tome ime istine

"Ja znam da to možda zvuči da je to loše, no chefovi su svaki dan izloženi kritikama i ako oni brane svoj stav su tašti, bahati, bezobrazni, a jedina su profesija koja je izložena novoj kritici, profesija u kojoj gost ima pravo. Jedna jako nezahvalna pozicija i često ljudi ne shvaćaju koliko muke emocija stoji iza nečega da bi gost, samo zato što je došao neraspoložen u restoran ,može omalovažit i to nije neka mana nego proizvod onoga s čim se svaki dan nosimo“, smatra Gajski.

Umjetnost i strast spojene su na tanjuru pod kuhačom nevjerojatno talentiranog Marka, još kad vam takav tanjur serviraju uz pogled na more - ma tko to može platit!

