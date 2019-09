Veličanstvenim glasovima ''Četiri tenora'' ponovno su oduševila. Nakon pobjede na Dalmatinskim šansonama i niza koncerata u sklopu ljetne turneje, kao šlag na torti bio je njihov koncert pod zvjezdanim nebom na zagrebačkoj Šalati. Svoj su pečat dali i Radojka Šverko te Goran Karan. Kako udruženi zvuče ovi izvanserijski vokali, zna naš Davor Garić.

Nećemo pretjerati ako kažemo da su ova četiri veličanstvena tenora pripremila još jednu noć za pamćenje.



''Divota, puno svita, lipa atmosfera, lipo vrime! Nemate vi toliko vremena, šta mi sad trenutno osjećamo, šta nam je sve u glavi i kako smo sretni zbog cjelokupne večeri što je uspjela'', rekli su nam Vladimir Garić i Marko Pecotić.



''Nakon cijele lijepe sezone, nakon puno lijepih koncerata odrađenih, prekrasnih, ovo večeras je bila kruna svega toga, točka na i'', zaključio je Đani Stipaničev.

Iza Četiri tenora prilično je uzbudjivo razdoblje. Osvojili su nagradu publike na festivalu Dalmatinske šansone u Šibeniku, a došao im je i novi član.



''Tako ti je meni, uvijek kad kažem novi član moram platit rundu! Sve ti je jasno!'', govori nam Filip Hozjak.



''Pozitiva je! I on nam je sad definitivno kao Međimurac poremetio naše dalmatinske planove, ali to nam je ono što nas sad čini jačima'', govori Đani Stipaničev.

Svojim su glasovima prizvali i uspomene na dvije neprežaljene glazbene legende, Olivera i Cocu.

''S Vinkom sam ja i s klapom dosta surađivao, također i s Oliverom, puno tu ima događaja i situacija koje neke baš kako bi se reklo u nas, i nisu baš za javnost, za pričat...to ćemo osatvit u našu butigu'', prisjetio se Vladimir.

Tu je nešto i Đani imao za reći.



''Pa ne treba puno spominjati, Oliver je najveća legenda hrvatske glazbene scene i gdje god možemo i gdje god se usudimo, otpjevamo nešto u njegovu čast'', kaže nam.

Četiri su tenora na trenutak postala Pet tenora. Pridružio im se Goran Karan i pokazao zašto slovi za jednog od najboljih domaćih vokala.

A Četiri tenora nastupaju od Slovenije do Crne Gore, a na ovacije publike već su naviknuli. Zajednička im je karakteristika besprijekorni vokal, ali svaki je član majstor u svojem glazbenom izričaju.



''Ja sam recimo za mjuzikl, Đani također mjuzikl, opereta, Vlado je striktno opera, Peco je tu više one dalmatinske pop pisme, tako da se svako pronalazi u nečem i mislim da je to super'', objašnjava Filip.

Budući da su glasovi njihov alat za rad, moraju ih pomno čuvati ali to im, čini se, ne pada teško.

Četiri tenora sada uzimaju kratki odmor od ljetne turneje a uskoro ćemo ih ponovno gledati na pozornicama diljem regije.

