Iza kulisa serije ''Dar Mar'' vješte ruke televizijskih šminkera u samo nekoliko minuta glumici Melihi Fakić mogu dodati i 20 godina više. Ova bosanskohercegovačka glumica Dijani Kardum je za IN magazin pokazala kako to izgleda, a ispričala joj je i čemu se posljednjih dana posebno veseli, ali i zna li napraviti pravi bosanski burek.

Kada na ulici ugledate glumicu Melihu Fakić, malo tko bi pomislio da se radi o babi Bebi iz serije Dar Mar. U samo nekoliko minuta zahvaljujući šminki pretvara se u staricu.



''Sigurno me ne prepoznaju. Vjerujte mi da ni ja sebe ne prepoznajem ujutro kad se pogledam. Pitali ste me koliko traje. To mi je ujedno bilo i najteže, evo malo prije su se cure sa mnom smijale kad stavim tog hrčka na glavu. Jer sam ja periku od prvog dana kad sam došla prozvala hrčak jer to užasno bocka, smeta, ti zavoji, šnalice, ali izdrži se, sve se izdrži'', kaže Meliha.

Dobiti 20 godina u nekoliko poteza za nju je bilo prilično zanimljivo.

''Ljudi su očigledno bili iznenađeni time koliko ja imam godina, a kako igram stariju gospođu. Primjera radi, Ankica, kolegica Jasna, glumica koja igra moju kćer, starija je od mene šest godina, a ja joj igram majku'', priča Meliha.

Upravo su sukobi sa njezinom televizijskom kćeri ono čime već mjesecima u seriji Dar Mar zabavlja publiku.



''Znači, njezina tako da kažem parola za dobar život je da glad smanjuje život, zato baba Beba stalno nešto žvače'', objašnjava Meliha.

Meliha Fakić poznata je bosanskohercegovačka glumica. Domaća publika poznaje ju po ulogama u serijama ''Periferija City'' i ''Kud puklo da puklo''. U kazalištu je ostvarila na desetke uloga, za što je bila i nagrađena. A dobila je i priznanje Super žena.



''Osjećam se kao superčovjek zato što sam odgajana u takvom duhu da razaznajem samo dobre ljude, dijelim ih na dobre i na loše. Apsolutno mi nije stalo tko je kakve nacionalnosti, njegovo opredjeljenje, sve poštujem i tražim da se moje poštuje'', kaže Meliha.

Čim završi snimanje serije, vraća se u Bosnu, čemu se jako veseli jer kod kuće nije bila nekoliko mjeseci.



''Evo, hvala Bogu dragom da smo svi ovdje u ekipi zdravi i da smo pregurali jedan veliki, zaista veliki posao. Svima iskrene čestitke, kao i za Novu TV. Fali mi, majku sam nažalost izgubila prije četiri godine, 2016. Kod kuće sam ostavila nepokretnog oca, sestru koja je po vokaciji liječnik otorinolaringolog i kad mi je majka umrla, kupila sam sebi psa, malog shitzua, moj Koni. Jako mi nedostaju sve troje'', kaže.

Kad smo već kod Bosne, kad spomenemo ovu susjednu zemlju mnogima na pamet padne burek. U njemu često uživaju i likovi u seriji Dar Mar.



''Sestra odličnu pitu pravi i ja jedva čekam da pojedem pravi burek. Recimo, ovdje je burek, burek s mesom, burek sa sirom, a kod nas je burek burek jer je burek pitac, sve su ostalo pitice'', objašnjava.

I ova se glumica, kao i svi, vjerujemo, nada da će se uskoro sve vratiti na staro normalno.



''Pa upravo tome da se vrati s Božjom pomoći sve u normalu, da poskidamo te maske. Nadam se da će ovo ružno vrijeme korone proći i da će ljudi biti sretni, siti, zdravi i zadovoljni'', kaže.

