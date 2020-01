Jedna od onih koja je ovogodišnje praznike provela daleko izvan Hrvatske je i bivša Miss Universe Ivana Delač. Ivana je putovanje u Ameriku darovala sinu, a njih dvoje su uživali u čarima Floride.

Iza Ivane Delač, poduzetnice i bivše Miss Universe, teško je životno razdoblje- razvela se od supruga, preselila se iz zajedničkog stana i sada iznova gradi život sa sinom Noom.

''Noa i ja smo veliki prijatelji, on je sad tinejdžer, škola mu je na prvom mjestu, odličan je učenik, potpora sam mu, a vidim i on meni'', priča Ivana.

Iako su do sada blagdane provodili tradicionalno, ovaj put, kaže Ivana, trebala im je promjena:

''I nekako sam Noi odlučila za Božić darovati putovanje, išla sam s prijateljicom i njezinom djecom i bile smo kod prijateljice prvo u Boca Ratonu , a potom u Miamiju'', otkrila je.

Osim razgledavanja grada, u Boca Ratonu posjetili su Centar za zaštitu prirode Gumbo Limbo, odnosno centar koji se brine o zaštiti morskih kornjača. Naime, plaže Južne Floride prirodno su stanište za njihovo gniježđenje.

''Pitala sam razlog zašto kornjače biraju plastiku, šta ne vide što papaju? Nažalost ne, čisti instinkt, gledala sam i rentgenske snimke abdomena, znači one u cijeloj potrbušnoj stjenki imaju samo i iskuljučivo palstiku i naravno da ona ugibaju'', priča Ivana.

Dozu edukativnog sadržaja Ivana je pronašla i u Miamiju, u poznatom oceanariju plivala je s delfinima

Iako je kalendarska zima, u Miamiju se temperature kreću od 24 do 28 stunjeva. I zato ono što se ne propušta su poznate pješčane plaže:

''Kilometarske plaže su zaista očaravajuće i spajaju sva ta mala mjesta ili male gradiće, od sjevera prema jugu Floride i snaga oceana je zapanjujuća.

''Poznati talijanski dizajner Gianni Versace ubijen je ispred svojeg doma 1997. Danas je njegova luksuzna vila hotel, ali i muzejsko mjesto s podužom listom čekanja za ulaz:

''I njegova vila je treća koliko sam shvatila najvažnija kuća u Americi. Prva je ona bijela u Washingtonu, druga kuća Elvisa Presleya i ova. Uređenje je dosta specifično, vrtovi izgledaju kao neke terme, gdje su naravno njegove pločice koje šaroliku izgledaju, ali sve u svemu vrlo bajkovito i lijepo'', priča.

Bajkovito je bilo i cijelo putovanje, a Ivana se nada da će ga barem još jedom ponoviti

''Miami i Boca Raton, to je Amerika koju treba doživjeti, to je jedna posebna Amerika, a nisam vidjela New York, možda još da poželim New York kroz godine, tek mi je 40'', zaključila je Ivana.

