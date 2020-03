''Ali mi nismo vježbali za više od ovoga'', rečenica je koja je nasmijala publiku pri drugom vraćanju na bis. Nina Badrić koncertom u zagrebačkoj Areni potvrdila je svoj status na estradnoj sceni. Ninu su, uz vjernu publiku, došli podržati prijatelji i kolege, ali i njezina majka.

Nije bilo čarobno jutro, ali je zato bila čarobna večer i za Ninu Badrić i za sve one u prepunoj zagrebačkoj Areni.

''Ja sam večeras rekla da smo to mi. Oni su meni vratili taj jedan val ljubavi i to je jednostavno neka velika energija, više od nas samih. Pucala je od ljubavi, od topline, od emocija, evo, sad se ježim'', priča Nina.

Dojmove će, kaže Nina, sređivati danima.

''Ovo je ipak moj rodni grad i jednostavno moram priznati da me uhvatila trema prije izlaska na pozornicu kad sam vidjela da je Arena puna'', priznala je.

No za njezinu je tremu ipak najviše zaslužan netko tko toga uopće nije bio svjestan.

''Zašto sam imala tremu? Nazvao me jedan izuzetno uspješan i eminentan kompozitor u Hrvatskoj, legenda i pitao me je: 'Imaš li tremu?' Ja sam rekla: 'Nemam tremu, imam radost, jedva čekam. Čovječe, pa svi ti ljudi će doći radi mene, super, idemo uživati!' A on kaže: 'Pa možda bi na tvom mjestu ja malo imao tremu jer ako ti padneš sutra, past će puno toga. Još se ta pop-glazba drži nekako na zadnjim nitima, ti si jedna od tih niti koja čuva zadnju tu branu i obranu neke glazbe i nekih pjesama koje daješ ljudima.' I tu sam se zapravo malo zamislila'', otkrila nam je.

Publika je, od prve do zadnje riječi, uglas s Ninom pjevala njezine hitove:

''Prekrasno, ja sam Ninin fan od malih nogu, tako da baš guštam večeras'', rekao je Luka Nižetić.

I glumac Slavko Sobin bio je na koncertu.

''Vrhunski, proletio je koncert, mislim da duže od dva sata pjeva, ali brzo je prošlo. Nina je genijalan vokal, ali i ima tu neku energiju, zaokupi te i drži, dokle god je ona tu, zaokupi te'', kaže.

Nina je, kaže, doista uživala.

''Vidjela sam puno poznatih lica u publici, puno svojih kolega. I mama mi je bila tu, tako da sam uživala. Mama je, moram priznati, prvi put, ali zaista prvi put u mojoj karijeri, došla evo sad i otišla iz garderobe. Ona inače nema običaj mene hvaliti. Njezin maksimum hvaljenja je: 'Dobro je to, dobro je, normalno, to si ti.' To je maksimum. Vidim da je ona pod dojmom ovoga večeras, prvi put je došla i rekla: 'Bravo, srećo moja, nadmašila si samu sebe, ponosna sam na tebe. Ponosna sam na komentare ljudi koje sam slušala oko sebe, oni ne znaju da sam ja tvoja mama, ali srce mi puca od ponosa''', prepričala je pjevačica.

Nini je pošlo za rukom okupiti Divasice, repati sa Stokom, ali i zapjevati s pjevački umirovljenom Emilijom.

''Večeras sam, Boga mi, gutala knedlu u nekoliko momenata. I mislim si, pa, ako i krene, znam da to neću moći zaustaviti'', kaže.

Dogodilo joj se ovo već, kaže, pri izvođenju bezvremenske Oliverove "Skalinade". I dok drugi suzu često puste na njezine pjesme, Nina ima svoj kriptonit.

''Obožavala sam Whitney Houston, svaku njezinu baladu sam gutala kao klinka, slušala 500 puta, plakala zbog nekih svojih tinejdžerskih ljubavi. To su bile suze, potoci suza. Zato ja zapravo razumijem da jako puno žena sluša to 'Čarobno jutro u očima mojim kad tvoja sam sva' i jednostavno čeka tu svoju priču života. Zapravo je to isto tako neki dar od Boga, da možeš isporučiti svoju dušu u toj pjesmi, isporučiti ljudima kao da je njihova, da više nemaš ti veze s njom. Eto, ja mislim da je mene ovaj gore pogladio'', smatra.

Što nam je Nina još ispričala, pogledajte u našem videu.