Buga Marija Šimić po mnogo čemu je jedinstvena mlada dama. Operna je pjevačica, glumica i voditeljica kazališta Mala scena, a prva je otvoreno progovorila o dijagnozi ADHD-a. Zašto joj je poremećaj hiperaktivnosti donio olakšanje i kako su na sve reagirali njezini roditelji, poznati glumci Vitomira Lončar i Ivica Šimić, otkrila je Ani Veli za in magazin.

Otkad je Buga Marija Šimić otvoreno progovorila o tome kako joj je nakon četiri godine psihoterapije dijagnosticiran poremećaj hiperaktivnosti poznatiji kao ADHD, naišla je na veliku potporu nepoznatih ljudi koji imaju isti problem.

Koliko ju je dijagnoza zatekla?

''Pa iskreno, zapravo mi je bila logično objašnjenje i odahnula sam zato što si u tom trenutku možeš objasniti cijeli svoj život. Trebalo mi je par mjeseci da procesuiram, da prihvatim da je to to i da ne budem žrtva te situacije, da nisam dijagnosticirana ranije. Sve emocije sam prošla, od oduševljenja, sreće, do olakšanja, razočaranja i jada ajmo reći, ali evo sad svakim danom sve bolje. Jako sam sretna da sam to za sebe napravila da sam o tome progovorila i da sam na tom putu suživota s ADHD-om'', govori Buga.

A što kaže, po sebi, da bi mogli biti znakovi koji ukazuju roditeljima da dijete možda ima problem s ADHD-om?

''Mislim da je prvi i glavni problem da se djecu tjea da sjede i uče, meni to nikad nije išlo tako da ako vidite da dijete ima veću potrebu za fizičkim kretanjem, kad cijelo vrijeme trgaju papiriće i maramice, ili velika brzina govora... Pogotovo kod djevojčica ili odlutaju, ili veliki nered, kod nas doma je uvijek bila svađa oko nereda, to mogu biti samo razvojni momenti, ali mogu biti i neki simptomi'', govori Buga.



Njezini roditelji već šest godina žive u dalekoj Kini, gdje ih je i zatekla vijest o ADHD-u.

''Roditelji su bili jako iznenađeni, pogotovo mama jer ta generacija još uvijek zna da je ADHD ono kad se djeca penju po drveću, jer su hiperaktivna i ne mogu sjediti na mjestu. I onda je kao pa kak ti imaš ADHD. Onda sam joj poslala neke materijale, nakon dva dana je rekla sad mi je sve jasno, tako da su mi velika podrška kao i u svemu u mom životu'', govori Buga koja je kazalište preuzela jako mlada.

Kolika je odgovornost?

''Odgovornost je jako velika pogotovo kada preuzimate nešto tako veliko kao što je Mala scena koja ima veliku tradiciju. Ono, ne želim biti ona koja je uništila tu tradiciju, a opet treba voditi dalje i razvijati u svom smjeru. Velik je to kofer koji nosim, ali jako sam zahvalna'', govori Buga.

Kako joj izgleda život otkad su se roditelji odselili?

''Oni su se odselili u isto vrijeme kad sam ja otišla u Švicarsku tako da je ta tranzicija bila lakša, ali zapravo mama kaže da smo si bolji otkad ne dijelimo kupaonicu'', govori Buga.



Buga živi kazalište punim plućima i čini se da je ADHD uspjela ukrotiti.

''ADHD ima puno prednosti. Naravno, otežava, nećemo reći da je divan, on je i dalje dijagnoza, ali s druge strane ljudi s ADHD-om su i dalje poduzetni. 300 posto su veće šanse da će ADHD-ovac postati poduzetnik, jako smo kreativni, jako smo pozitivni, veseli, puni energije, to su sve divne karakteristike, osobito za rad u kazalištu i kreativnoj industriji. Za mene je on donio zaista puno dobroga i tu moju maštu i moje djetinje u meni koje mislim da jako pomaže u radu kojeg obavljam tako da definitivno mi je donio i puno toga dobrog'', govori Buga.

Simpatičnoj Bugi, život je, čini se, servirao limune, a ona je uspjela napraviti osvježavajuću limunadu. Sad joj je samo nebo granica.

In Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.