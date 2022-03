Oko 250 tisuća ljudi u svijetu na godinu zbog ozljede leđne moždine ostane u invalidskim kolicima, a 50 posto tih nesreća dogodi se u prometu. Takvu je sudbinu, nažalost, doživio i Zagrepčanin Tomislav Habjanec. On će 8. svibnja u Zadru po četvrti put nastupiti na humanitarnoj utrci ''Wings for life World Run'' s nadom da će ozljede leđne moždine postati izlječive.

''To je bilo 2004., kad smo se vraćali s Valentinova. Išli smo van za Valentinovo, ja i cura i vraćali smo se nazad. Pri povratku bila je neka jaka kiša i na tom jednom dijelu je auto počeo klizati, vozač ga nije mogao zadržati i sletjeli smo s ceste. Prvo mi je bilo što će se s njom desiti i nju sam primio, zagrlio da ju zaštitim nekako, a najvjerojatnije mi je to bila greška i kako smo tom mojom bočnom stranom tresnuli tu sam dobio udarac i ne sjećam se idućih 10, 15 sekundi. Kad su svi izašli iz auta došao sam svijesti i primio sam se s rukama za noge i odmah skužiš da ništa ne osjetiš. I onak reko aaaa j*** u kolicima ću biti'', priča iskreno Tomislav.

''I onda me taj doktor koji me operirao dva tjedna nakon nesreće pozvao i rekao u glavu - ti više nikad nećeš hodati, izvadili su ti pet centimetara leđne moždine i to ti je to. I ja i cura, ona je sjedila u sredini, ja iza vozača, i nas dvoje smo u kolicima završili'', dodao je.

Tomislavu se tada znatno promijenio život te je morao početi učiti živjeti s invaliditetom.

''To mi je bila znanstvena fantastika prvih godinu, dvije, ali onda kad kreneš jednu po jednu prepreku skužiš da sve možeš. Na kraju ni ja sam ne vjerujem da je to normalno ispalo'', priča Tomislav.

A 2016. je prvi put nastupio u Zadru na Wings for Life World Runu – humanitarnoj utrci u kojoj zajedno sudjeluju natjecatelji u kolicima i trkači; profesionalci, rekreativci i oni željni dobre zabave. Održava se u isto vrijeme na mnogim svjetskim lokacijama s jednim ciljem - učiniti ozljede leđne moždine izlječivima.

''To te tako emotivno iscrpi, tri dana sam plakao na sve. Čim je nešto ružičasto bilo, ja sam plakao. Super iskustvo, drugi ljudi te tjeraju. Ti si već 100 puta odustao, ali onda dođe netko i kaže „daj ajde još malo“, gurne te i onda izdržiš još kilometar, dva, pet…čudo. To je za mene iskustvo koje nikad do tada nisam doživio u životu. Ja se do tada nisam nikad više od 10 kilometara gurao u životu. I to kad smo krenuli, kad sam prošao taj 10. kilometar krene te boliti ovo, ono. Tada sam napravio 24, a preostalih 14 ti svaku sekundu dođe da te boli nešto'', priča.

Osmog svibnja Zadar će ponovo biti prepun pozitivne energije i nasmijanih ljudi koji nastupom na ovoj jedinstvenoj utrci žele dati svoj doprinos plemenitom cilju.

''Nemam riječi, najbolja stvar koja može biti'', kaže Tomislav.

Ako i vi želite biti dio ovog globalnog svjetskog spektakla, prijavite se na stranici www.wingsforlifeworldrun.com i učinite to što prije jer je ostalo vrlo malo slobodnih mjesta.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.



Vlatka Pokos pohvalila se svojim partnerom, a konačno je objavila i njihovu fotku: "Mislim da mi mnoge djevojčice zavide" +28

Bujna Sinjanka koja čeka dijete s bivšim dinamovcem pokazala kako izgleda u devetom mjesecu trudnoće i izazvala nevjericu! +36