Brza vožnja njegov je posao, a ispitivati vlastite granice - njegov je životni moto. Naš proslavljeni automobilist Ante Alduk intezivno dane provodi pripremajući se za nadolazeću sezonu utrka koje startaju u travnju. Što našeg automobilističkog asa veže s pjevačem Jolom, kako mu je prometna nesreća promijenila život te odakle ljubav prema brzini, saznajte u prilogu In magazina!

Iako možda izgleda da je Split postao kulisa za snimanje novog nastavka holivudskog blockbustera Brzi i žestoki, ipak je riječ o našem automobilistu Anti Alduku koji dane provodi u strogim pripremama za nadolazeću sezonu utrka.



"Sad prvu utrku imamo u Mađarskoj koja se vozi 8., 9. i 10. travnja na stazi Formule 1 u Hungaroring u Mađarskoj. Tako da spremamo se i napadamo titulu i ove godine.", priča Ante Alduk.



Ovaj bivši državni prvak u brdskim vožnjama svoj zadatak branjenja hrvatskih boja na velikim natjecanjima, shvaća itekako ozbiljno. Pripreme za natjecanja traju cijele godine, a sunčani splitski dan iskoristio je i da odmjeri snage s pjevačem Jolom, koji je također velik zaljubljenik u ovaj sport.



''On je legenda šta se tiče i automobilizma i motociklizma, ali sve je to nekako lijepo, ma sve je laganini oko Ante, kad si s njim sve je - lako ćemo. Ja mislim da sam dobar vozač auta i motora ali kad sjedneš s ljudima čija je to profesija, ili koji imaju malo veće srce i kojima to mozak brže sve to apsorbira, onda vidiš da u biti nemaš pojma.", priča Jole.



"Nije baš da ga pobijedim od šale, ima Jole ono svoje - kad se najmanje nadaš tu ti je odma za petama. Kad se vozimo ne možeš se opustiti niti u jednom trenutku. Svaka mu čast, dobar je vozač.", kaže Ante.



Ante se ovim sportom počeo baviti prije 18 godina, a svemu tome je prethodio trenutak koji mu je promijenio život. Naime, doživio je prometnu nesreću, vozeći skuter.



" S 15 godina sam imao veliku nezgodu gdje sam slomio od vilice, ključne kosti, ramena, zube, fraktura lubanje, oka, nosa. Doslovno sam bio otpisan. Bio sam u komi nekih 40-ak dana i nakon tri mjeseca bolnice sam došao kući", priča.



Nakon povratka u obiteljski dom, Ante je, uz fizičke ozljede, i psihički bio rastresen, no ljubav prema motorima i automobilima nije prestala. Uz pomoć dječjeg psihologa svoju ljubav je usmjerio u ovaj sport u kojem niže samo uspjehe. Veliku potporu je imao i od legende automobilizma Nike Pulića, a Ante nam u šali kaže - kako je učenik prestigao učitelja.



"Niko Pulić je ikona autosporta i toliko dobro me savjetovao u životu i o utrkama i o svemu da sam evo sad zadnje doba, pa mogu reći da imam i puno bolje rezultate od njega. I puno mu hvala na tome.", priča Jole.



Na prvom mjestu opreznost - tako bi Jole opisao svoju vožnju. Iako mu neopisivi gušt stvaraju vožnje na motoru, kaže, supruga Ana svega je nekoliko puta iskusila vožnju na dva kotača.



''Ja se stvarno puno, puno manje vozim otkad imam djecu i ne mogu sad biti sebičan i obući odijelo i reći idem se voziti par dana, a moja djeca stoje doma i nema ih tko odvest na more ili u park. Kako je rekao moj jedan prijatelj biker koji je stariji od mene 20 godina - Motori se voze kad si mlad ili kad ti djeca odrastu", priča Jole.

Dvojica prijatelja, ponajbolji u svojim poslovima, dok će Ante za upravljačem stvarati nove uspjehe, s druge strane, Jole će s mikrofonom stvarati koncerte za pamćenje.

