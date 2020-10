Već s pet godina znao je da želi postati kuhar i od te želje nikad nije odustao. Štoviše, Bruno Vokal proglašen je najboljim mladim chefom u državi te ujedno najmlađim chefom koji vodi jedini zagrebački restoran koji se može pohvaliti Michlenovom zvjezdicom. Tetoviran od glave do pete, sa zaraznim osmjehom, bez teškoća vodi velik tim te podjednakom lakoćom osvaja struku i kritičare. Svoju inspirativnu priču podijelio je s našom Majom Pericom.

Dok su njegovi vršnjaci od lego kockica gradili dvorce i gusarske brodove, Bruno je svoje razvrstavao po bojama i od njih radio svoja prva jela.

"Baka jedna i druga je bila kuharica. Mama je često slastičarstvo doma vrtila, stalno radila kolače, prodvala kolače i tako i splet okolnosti prinudio me da sam vrlo rano počeo i sam raditi neke stvari doma. Učio se polako i odavno sam znao da ću biti kuhar, uvijek sam se vrtio u kuhinji. Kako su godine prolazile, tako je došlo vrijeme da odlučim što ću biti", ispričao je mladi chef Bruno Vokal.

"Uvijek sam gledao kuhanje. Vrtile su se te emisije doma, kuhanje je bilo dio igre. Igraš se s loncima i slažeš si, zamišljaš, maštaš", dodao je.

Mašta ga je odvela daleko, kuhao je rame uz rame ponajboljih svjetskih chefova u najboljim svjetskim restoranima. Dugo je odbijao poziciju glavnog chefa, no sad je stiglo njegovo vrijeme. Iako zahvaljujući gastro emisijama, životi chefova djeluju glamurozno, ako niste spremni na rad od 7 do 23 sata i ne razmišljajte o prelasku kuhinjskog praga.



"To mora biti poziv i velika želja. Ma kad se i rade te supercool stvari što mladi kuhari priželjkuju, kad dođu i to vide super je to. Jednom, treći, već peti put to njima postaje dosadno, a kuhinja nije samo izmišljanje i kuhanje. Svaki dan doma možeš kuhati novo, ovdje moraš biti konzistentan, onda kad dodaš radno vrijeme i stres i pritisak, nije baš kako se predstavlja i nije glamurozno. Glamurozno je ako ti osobno uživaš u tome i vidiš sebe u tome, onda je tebi glamurozno kao što je meni i većini kolega, a tko nije za to vrlo brzo se to vidi, vrlo brzo", ispričao je Bruno.

Objasnio je i kakav odnos ima s kolegama. "Ja sam frend, volim kad meni daju ideje i svoje mišljenje. Iskreno, prošao sam dosta stroge sisteme i mislim da nije poanta biti toliko strog. Ima dosta striktnosti, to je ok jer te čini kvalitetnijim u tome što radiš. Svakog dana si kvalitetniji, pedantniji, precizniji, ali kroz cijeli dan ja ne bi mogao biti tako strog. Ako je netko napravio grešku, ispravit ću ga da, ali ubiti mu volju, to ne", rekao je chef.

Njegove su tanjure s veseljem praznile velike svjetske zvijezde, nogometaši, glumci, prinčevi, kraljevi. Svi su oni isprobali njegova jela, a on se rado sjeća jedne posebne ekipe.



"Španjolska repka. Bili su jako ležerni. Iker Casillas mi je ostao. On je baš onako ležeran, on hoće nešto pa to ne smije dobiti pa mu daješ ispod stola. Simpatično je bilo, ništa protiv prevelikih pravila", otkrio je Bruno.

A upravo je glavni kuhar španjolske repke kriv za jednu od njegovih 25 tetovaža. "Sve su vezane uz kuhanje. Imam preko trbuha 'enjoy cooking', to je za španjolsku repku. Ona je došao njihov kuhar, on nije znao pričati engleski, ali cijelo je vrijeme dolazio i govorio: 'Enjoy cooking, Bruno' i meni je to ostalo u pamćenju urezano. I ja sam došao u Zagreb i istetovirao sam 'enjoy cooking'", pojasnio je Vokal.

Nimalo pretenciozan, prizeman, zaraznog osmjeha, Bruno je pravo oduševljenje gastro svijeta, ali i vrlo zahvalan gost. "Nisam ja uopće zahtjevan što se toga tiče. Ja volim jesti apsolutno sve, ja nemam ne volim ovo. Kad hoću nešto da me zadovolji na toj razini, ja odem na takvo mjesto. Ne želim da kad god dođem bilo gdje stavljam pretenciozne zahtjevet. Kako ću ja sad pojesti i sebi kvariti doživljaj zbog toga", rekao je Bruno.

Mladi chef piše svoju prvu kuharicu, radi punom parom jer mu je velika želja restoranu priskrbiti i drugu Michelinovu zvjezdicu.

"Biti prepoznat od strane struke mi može najviše pridonijeti. Znači da se ja striktno vežem uz to i hvalim od toga nema ništa, to je samo još jedan poticaj za još više rada za boljim, striktnijim, pedantnijim. Naravno da mi znači jer mene potiče na budućnost", istaknuo je Bruno.



26 mu je godina tek, kreativnosti i inspiracije mu ne manjka, te bez greške od njega možemo očekivati brojna iznenađenja.

