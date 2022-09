U ovom turbulentnom rujnu za sve roditelje mališana, neke su poznate mame kratki predah pronašle na prvoj samostalnoj reviji dvojca Klisab. U stanci od roditeljskih sastanaka, ispričale su nam svoje anegdote prvih dana škole. A svi domaći ljubitelji mode otkrili su nam prave tajne dobrog stila te zašto je Klisab ime koje će još godinama dominirati hrvatskom modnom scenom

S roditeljskih sastanaka u prve redove modne revije Klisaba!

Prva samostalna revija genijalnog tandema Klisab se ne propušta - dobro to znaju sve domaće ljubiteljice mode, koje su ovu jedinstvenu priliku iskoristile kao dobrodošli predah od školsko/vrtićkih obveza. U prve se redove tako žurilo ravno s roditeljskih sastanaka.

"Upravo sam došla s roditeljskog sastanka s time da sam u isto vrijeme imala roditeljski i u vrtiću i u školi tako da sam se morala bilocirati, pola sata na jednom, pola na drugom, tako da je počelo u glavu, bolje da ti ne pokažem kakve imam nokte ništa se nisam stigla uredit, malo ruža stavila i eto me", ispričala Ljupka Gojić Mikić.

Dok su jedni u roditeljskim mukama, Nika je u onim porođajnim, barem što se tiče prvog albuma.

"Album dolazi 11. siječnja, jako ga aktivno radimo trenutno, završavamo, snimamo zadnje pjesme i rješavamo cijeli taj vizualni dio koji je meni jako važan, s njime izlazi i spot za meni najvažniju stvar na albumu. Tako da definitivno smo u punom pogonu i jedva čekam", kaže Nika Turković.

Klisabova modna poslastica bila je pak idealna distrakcija.

"Ja ne gledam što bih ja imala u ormaru nego ja osjetim taj adrenalin i najradije bih skočila na pistu tako da je to malo drugačije", priznaje Ljupka Gojić Mikić.

Osim Klisabovih prepoznatljivih komada, dio je kolekcije nadopunjen linijom nastalom upcyclingom traper hlača, a taj postupak kreativnog "re-usea" dizajneri su odabrali jer ostvaruje proizvode dodane vrijednosti bez kreiranja ikakvog daljnjeg štetnog utjecaja na okoliš.

"To je nova linija koju razrađujemo i koja će biti dostupna kroz godinu i biti transezonska i koju ćemo razrađivati sve više i više", priča Marko Šabarić..

A na radost mnogih, pripremili su nešto i za muške klijente.

"Nekako smo ispercipirali da je sada vrijeme da napravimo cjelovitu liniju a na kraju krajeva i sebi radimo redovito sve Klisab komade tako da nije bilo toliko naporno", ističe dizajner.

Od davne 2014., kada su pobijedili na Fashion Inkubatoru do danas, momci su stasali u modne umjetnike, s nadaleko prepoznatom kvalitetom.

"Doista su opravdali očekivanja nas žirija koji smo odlučili da su oni upravo ti u toj konkurenciji i mislim da su već sada ne samo više mlade nade nego jedan od najetabliranijih brendova u Hrvatskoj", pohvalio ih je Nenad Korkut..

"Bili su definitivno najbolji, imali su te divne ogrlice i ja sam im se javila da bih kupila i jednog dana mi je došao paket s posvetom, nešto prekrasno i pomislila sam e ovi će jako puno napraviti imaju stila", složila se i Tihana Harapin Zalepugin.

A upravo jedan od važnih trikova dobrog stila naših zvijezda, jest vještina recikliranja vječnih komada.

"Majica koju imam na sebi je stara 20 godina, ponosan sam da je još uvijek mogu obući", pohvalio se Nenad Korkut.

"Reciklaža, od hrvatskih dizajnera, majica je bila duga tunika, skraćena je, dugi rukav prerađen u kratki, a ovo su bile dimija hlače prepravljene u suknju i to je to, možemo sve upotrijebit iz ormara", ističe Josip Tešija.

"U principu sam shvatila koliko sam ostarila jer nikad neću zaboravit kad je pred kraj 90tih sam nešto nosila i mama je rekla ajme kaj to nosiš, užas, i ja bih rekla to je zadnji trend nemaš pojma i ona bi rekla ne nije, to smo mi nosili nekad u 80tima, sad to ja radim da djeci govorim ja sam to nosila nekad", priznala je Ljupka.

Za Tihanu, čini se, vrijeme je stalo, jer modna agentica i ovog je ljeta napravila pomutnju svojom pojavom na društvenim mrežama.

"Još sam prošle godine rekla pojavljivanje u kupaćem kostimu više ne, ali imam jedne jako fora nove crvene cipelice Saša ajmo njih snimit s nekom minicom, pa ajde da pokažem da još imam noge, da imam snagu da imam hrabrost i volju raditi i biti u toku s vremenom jer to od mene i očekuju moje cure. Ne smijem reći ni riječju ni videom da sam ostala u nekom drugom vremenu", ispričala je.

A ispred nas je, čini se, vrijeme pravih modnih legendi.

