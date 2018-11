Brojni glazbenici, među kojima su Zorica Kondža, Jasna Zlokić, Tony Cetinski i Tedi Spalato, odali su počast neprežaljenom Oliveru. Na koncertima diljem Slovenije zapjevali su Oliverove evergreene i otkrili što ih sve veže uz obožavanog hrvatskog pjevača.

Prizor koji ostavlja bez daha, rekli su mnogi... Oliverovi kolege, ali prvenstveno prijatelji, odali su mu počast, zapjevavši njegove pjesme.



''To se boluje cijeli život, a s druge strane ga slavimo i radujemo se onome što je ostavio i ono što će ostati generacijama'', kaže tedi Spalato.

Zorica Kondža priznaje da joj se odmah pojavi osmijeh na licu kad se sjeti Olivera.

''To je ''fenomen''. On je zaista bio fenomen. Sjećam se da taj čovjek nikad nije volio voditi ozbiljne razgovore tipa politika, bolesti, događaji... Samo pozitiva, zafrkancija, pusti me da se opustim...'', govori pjevačica.

Davor Radolfi dodao da je on bio jedan jednostavan, skroman, velik, a vrhunski glazbenik.

''Oliver je imao ne samo boju vokala, nego i interpretaciju, krenimo od prvih dana, on je bio veliki pjevač, poslije se samo razvijao, a ne kraju krajeva je znao izabrati pjesmu'', zaključio je glazbenik.



Olivera su voljeli svi naraštaji, a tako će i ostati. Njegove će pjesme živjeti vječno.



''Toliko jake karizme, toliko jakog smisla za humor, toliku beskrajnu muzikalnost je posjedovao da je to bilo neizbježno da ima toliki broj obožavatelja od malih pa do onih najstarijih'', prisjeća se Jasna Zlokić.



Teško je reći jesmo li Olivera više voljeli zbog njegove jednostavnosti i ljudskosti, humora i pozitivnog stava ili zbog njegovih pjesama i glazbene virtuoznosti.



''Ja sam najprije počeo skidati njegove pjesme, učiti od njega kako on to izvodi, kako intonira, kako radi fiorte, kako izgovara tekst'', govori Tedi.



Izabrao je Oliver jednu pjesmu i za Tonyja Cetinskog. Vokale za duet ''Morski vuk'' Oliver je potajno snimio, dok je Tony bio na pauzi u studiju. Tony nije ni znao da ta pjesma uopće postoji.



''On je snimio svoje dionice sve i ostavio poruku ''Kako si ti meni tajno otpjevao sve back vokale tako sad imaš duet sa Oliverom''. Meni je samo ostalo da otpjevam svoje dijelove. Mi se nismo ni vidjeli, a snimili smo duet'', prisjetio se Tony.



Volio je Oliver pomagati mladima. Jedan od njih je i ovaj mladi Zadranin, s kojim je Oliver zasvirao i zapjevao.



''Zamisli kakav je osjećaj ostvariti jedan od većih snova. Ne može bolje'', govori nam Jure Brkljača.



A čovjek koji možda i najbolje poznaje Olivera, član je njegova pratećeg benda Dupini. Prvi put su zajedno zasvirali na Oliverovu prvom samostalnom koncertu '76. u Splitu.



''Teško je uopće shvatiti da se neće pojaviti ovdje. Uvijek ga se očekuje, on je ovdje s nama, u zraku je s nama. Ja sam se uvijek divio, imali smo stotine, tisuće koncerata, ali on je s toliko žara pjevao i Skalinadu i svaku svoju pjesmu, baš je tu bila njegova veličina'', govori Goran Franić Njoko iz Dupina.



Čini se da sjećanje na ovu glazbenu legendu nikad neće izblijediti. Oliver se svima zauvijek urezao u srce.



''Puno naših lijepih druženja i svađa...Aaaaah, znali smo se mi i posvađati, ali smo se voljeli beskrajno. Jedna neraskidiva veza veloluška, ja sam veloluška isto kao i on, isto Dragojević, znači ista loza. Mi smo se prožimali u svim segmentima života i razumili'', priča Jasna Zlokić.



Zorica Kondža dodala je da je Oliver i dalje prisutan među nama.

''Ja vam kažem da je Oliver živi dokaz da je čovjek besmrtan'', zaključila je pjevačica.



Ovo je bio samo jedan u nizu koncerata posvećenih Oliveru, a u Sloveniji će ih biti još 5. Organizatori su nam najavili da će ovakvu glazbenu počast legendi uskoro odati koncertima diljem Hrvatske.



