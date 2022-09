U 2022. u peto desetljeće života ušle su brojne poznate Hrvatice. 40. rođendan ovog ljeta PROslavile su Ljupka Gojić Mikić, Fani Stipković, Nives Ivanišević, a one su samo dio naše liste novopečenih četrdesetogodišnjakinja. Kako su slavile rođendane, ali i što im znači ova OKrugla brojka, donosi naša Julija Bačić Barać.

Raskošnu proslavu 40. rođendana, hrvatskoj novinarki koja godinama živi u Španjolskoj Fani Stipković, priredio je njezin zaručnik, bivši nogometaš Fernando Hierro, a samo dva dana prije Fani, u kolovozu je okrugli 40. proslavila Nives Ivanišević.

"Hello 40-te. Samo virim, nisam spremna. Budite blage i mudre i naaaajbitnije, ne prolazite prebrzoooo'', napisala je ovo na svojem Instagram profilu radijska voditeljica koja je u sretnom braku s Goranom Ivaniševićem.

Da će se vjenčati s našim bivšim tenisačem, nije joj bilo ni na kraj pameti.

''Stvarno nisam, to da mi je netko rekao rekla bi mu je baš, kao prvo stariji je od mene kao drugo on živi skroz neki drugi žiovot, ali eto upoznali smo se i to je bilo to'', rekla je Nives jednom prilikom.

Okrugli četrdeseti proslavila je ove godine i njezina kolegica, radijska i TV voditeljica Tatjana Jurić.

''Svjesna sam svojih godina, ne osjećam neko opterećenje, svjesna sam tog proteka vremena, stvarno mislim da svaki dan u životu treba slaviti i kad je dobro i kad je loše'', kaže.

U peto desetljeće ovog je ljeta ušla i Ljupka Gojić Mikić, a mnogi bi joj dali manje zbog mladolikog izgleda i načina odijevanja.

''Ja mislim da se rađaš sa stilom, da to imaš u sebi, da

gledaš baku i mamu, moja sreća je bila da sam na kraju završila u tom svijetu mode i učila i gledala najbolje, ali opet, mene šminka nikad nije zanimala. To mora biti nešto što voliš, nije samo "sad ću se srediti, izaći van i sad će mi se svi diviti". To nema veze s tim. Ja mogu proći po svom dnevnom boravku, nitko me ne mora vidjeti, ja sam super s novom haljinom'', priča Ljupka.

Ljupka i bez šminke s 40 izgleda besprijekorno, a da operacijom promijeni nešto na svojem izgledu, odbijala je i tijekom karijere.

''Tražili su me jednom bio je uvjet, neću spominjati tko, ali za jedan donji veš, velika kampanja je bila u pitanju i puno novaca, ali jedini

uvjet je bio da moram napraviti grudi, da moram na plastičnu operaciju. Ja sam odbila zbog toga i nisam napravila'', prisjetila se Ljupka.

U četrdesete je zakoračila i Nives Celzijus.

''Kad sam bila mlađa sve ove tridesetogodišnjakinje su mi djelovale jako staro ne vizualno ne vizualno nego brojka, ali sad više ne toleriram kad kažu ono četrdesetogodišnjakinja pa stara, što su stare, pa ne u najboljim godinama'', kaže Nives.

U najboljim godinama je i Janica Kostelić, koja je također ove godine navršila 40.

''Najvažnija mi je obiteljska sreća, da je obitelj tu negdje kraj mene i možda da i ako nisu fizički prisutni znam da uvijek nekako će me to ojačati'', prića.

Obitelj na prvom mjestu Janici je bila i za vrijeme najvećih sportskih uspjeha, zbog kojih su joj se mnogi divili.



''Savjet je moj uvijek ne samo kod sporta nego kod bilo čega u

životu, da se uživa i da se pokuša nać neko zadovoljstvo u bilo čemu čime se čovjek bavi i čime se odluči baviti'', priča Janica.

Posebnu sreću osjetila je otkad je postala majka dječaka Oskara, a da joj je majčinstvo upotpunilo život, slaže se i bivša manekenka Iva Jerković. I ona je ovog ljeta navršila 40.

''Imam osjećaj da sam sada potpuno ispunjena, potpuno sretna, i mogu reći reći da se osjećam čarobno'', rekla je Iva.

I Vanja Modrić i Kate Middleton u 2022. navršile su 40. Zovu ih novim tridesetima, a mnogo je razloga zbog kojih su upravo četrdesete najbolje godine.

