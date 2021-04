Brojne glumice nisu propustile otvorenje jedinstvene izložbe fotografa Johna Pavlisha. Leonu Paraminski, Bojanu Gregorić Vejzović, Natašu Janjić Medančić i mnoge druge fotografirao je u intimi njihovih domova. I to ne bi bilo ništa čudno da cijeli projekt nije nastao beskontaktno - preko videopoziva.

Prije godinu dana, kada smo svi bili zatvoreni u svojim domovima, fotograf John Pavlish došao je na jedinstvenu ideju. U domove poznatih glumica došao je virtualnim putem. Fotografiju s mobitela glumica John bi svojim fotoaparatom bilježio na računalu.

''Zapravo sam se bojao kako će to sve skupa ispasti, do kraja nisam znao što ću dobiti i koliko ću moći dobiti od glumica. Bilo me strah na početku i onda kad sam krenuo, vidio sam da mogu jako puno izvući iz njih i da će to zapravo biti dobro'', govori naš fotograf.

U intimi svojeg doma, među ostalima, pozirale su mu glumice Leona Paraminski, Nataša Janjić Medančić i Bojana Gregorić Vejzović.

''Obično sam na snimanjima sam s modelom i s timom koji je navikao na snimanja, ovdje smo imali dosta neprofesionalnih članova, imali smo djecu, imali smo članove obitelji'', šali se John.

''Moja slika nastala je s mojim sinčićem sasvim spontano jer to tako izgleda. Ja dam dijete nevjenčanom suprugu u drugu sobu da ga čuva, onda dijete pobjegne za dvije sekunde i na meni je. On je bio toliko sretan što je naše fotkanje ispalo fotobomba, bilo je simpatično i na kraju je fotka i meni ispala predivna. Predivna, topla fotka'', govori Petra.

Tijekom snimanja u asistente fotografa pretvorili su se supruzi glumica.

''Mislim da već imaju nekakvo iskustvo s fotkanjem boljih polovica, pa su se dobro snašli. Neki su, koliko znam, i na lonce stavljali mobitele, bilo je zanimljivo'', govori John.

Fotografije su ujedinjene pod nazivom Faces, Places, Spaces. Jedinstveni projekt predstavljen je u Galeriji Kranjčar.

Prošireni odabir od 30 fotografija možete pogledati na izložbi Faces, Places, Spaces u Galeriji Kranjčar do 21. travnja.

