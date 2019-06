Zamislite da stojite u redu za detektor u zračnoj luci, a čovjek ispred vas u želucu skriva dvije zlatne ribice. Teško da ćete doživjeti ovakav scenarij, no sretnete li našeg kandidata sa Supertalenta, ništa nije nemoguće. Audicije se zahuktavaju, a neki od talenata ostavit će vas bez riječi. Ovo što ćemo vam danas pokazati - ne pokušavajte kod kuće.

Simpatični mladić Lorenzo Guslandi samo je jedan u nizu kandidata koji su svoju sreću okušali na drugoj ovogodišnjoj audiciji Supertalenta.

"Zahvaljujući ovom sportu putujem diljem svijeta na natjecanja, međutim ne poznajem nikog iz Hrvatske tko se time bavi pa želim pokazati što se sve može učiniti sa skateom", objasnio je Lorenzo.

Skromni Lorenzo zahvalio je roditeljima koji su mu bili potpora, iako ih je njegov odabir katkad i brinuo zbog potencijalnih padova i ozljeda.

"Možda izgleda opasno ali u pravilu ako naučiš samo dvije ili tri osnovne stvari, recimo kako da ne padneš teško, tada je sve lakše. Morate puno vježbati i morate to voljeti. Ja vježbam od svoje sedme godine. A zaljubljen sam u to čime se bavim od 2013. godine. Na početku sam samo skakako i agresivnije skateao ali tada sam pokušao plesati i ostvariti umjetnički dojam", rekao nam je.

Ana Križ je gimnastičarka iz Zgareba, ima 7 i pol godina, a gimnastikom se bavi već četiri i pol godine. Na Supertalent ju je prijavila mama. A i ako joj je tek sedam, ova djevojčica u svojoj kolekciji ima već zavidan broj osvojenih medalja.

''Radimo zvijezde, vježbamo, idemo na svakakve sprave, na gredu, na ruče, na parter, na preskok, na tuljac, na svašta nešto idemo'', ispričala nam je.

A našem sljedećem kandidatu da vas impresionira i zabavi, bit će dovoljan samo špil karta.

''Karte su mi nekako najdraže, to svatko ima, običan špil je potreban samo, to je ljudima zanimljivo i onda je i meni zanimljivo. Trikovima sam se odlučio baviti još davno kad sam imao osam godina, brat mi je pokazao prvi trik, to me fasciniralo jako, pogotovo kad mi je pokazao kako se trik napravi'', rekao nam je Tin Golubić, mađioničar.

Tin nam je otkrio i tko mu je najveći kritičar, a od čije kritike strahuje čak i više nego od komentara našeg žirija.

''Pa brat mi je nekako najbolji kritičar zapravo, on je najiskreniji, on mi stvarno kaže kako je i zato njegovu kritiku najviše cijenim'', ispričao nam je.

A u pauzama između nastupa, za atmosferu u backstageu bio je zadužen ovaj čovjek koji je zbog naše audicije potegnuo čak iz Škotske.

''Hi, I'm Stevie Starr and I'm known as professional regurgitator'', predstavio se.

Ako se pitate što bi to moglo biti, najjednostavnije će biti da vam pokažemo.

"To možda zvuči strašno, netko tko proguta stvari i vraća ih natrag iz želuca. Ono što ja zapravo radim je gutanje stvari i vraćanje istih van kroz usta i to u potpunosti suhih. Imam kontrolu nad time. Naučio sam to kao dijete dok sam živio u rodnoj Škotskoj, znao sam progutati novčić kako bi ga sakrio od druge djece", ispričao nam je.

Ovo je uistinu jedinstven talent kojim se, koliko znamo, ne može pohvaliti nitko drugi u svijetu.

"Tajna je u kontroli mišića i biranju onog što ću progutati. Kada sam progutao zlatnu ribicu, sklopio sam dogovor s engleskom Udrugom za zaštitu životinja koji su pritom došli u moju kuću. Progutao sam ribicu, popio vodu i nakon 10, 15 minuta vratio sam je natrag. Nakon toga ribica je pregledana i ustanovljeno je kako joj ničime nisam naudio i potpisali smo ugovor da mogu to i dalje raditi. S tom istom ribicom radim na pozornici posljednjih 7 godina", rekao nam je Stevie Starr.

No pri svojim gostovanjima diljem svijeta, svoje ljubimce ipak nije švercao u avionu.

"Mislili bi da sam vanzemaljac. Bilo bi kao, "bok, uhvatili smo nekog s dvije zlatne ribice u trbuhu, i dalje plivaju". Možete li to zamisliti?", upitao nas je.

Pa, zapravo, i možemo. Ako vi ne možete, nikako ne propustite novu sezonu Supertalenta, možda ćete promijeniti mišljenje.

