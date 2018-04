Zagorski Mišo Kovač zove se Branko Papeš, a glazbom se bavi čitav život.

Postoji vjerovanje kako svatko na svijetu ima svojeg dvojnika. Čak i nekoliko njih. A dvojnika legendarnog Miše Kovača pronašli smo u Hrvatskom zagorju. Njegovo ime je Branko i osvojio nas je i likom i pjesmom.

Sa zelenih se bregova ori dobro poznata pjesma. Ona legendarnog Miše Kovača. No na gitari nije šibenski pjevač, već njegov dvojnik iz Plemenšćine. Branko Papeš, poznatiji kao zagorski Mišo. "Muzika sve poveže. Dobra muzika je i razlog prijateljstva i zabave i veselja", kaže Papeš. Sličnost njih dvojice ne leži samo u prepoznatljivim brkovima i frizuri. Kovač i Papeš imaju svoju povijest.

"Volim njegove pjesme beskrajno. To su mi najbolje pjesme u životu. Kao mali klinac kad sam čuo njegovu pjesmu, kosa mi se digla, sad se baš i nema kaj. To je moj idol", priča Branko. Svojeg idola, nažalost, Branko nije imao prilike upoznati. Svjestan je kako ga nitko ne može zamijeniti. No njemu to nije ni cilj. Ipak, imponira mu ova usporedba.

"On je ipak faca na estradi već puno godina. Ljudi ga vole. Meni je drago, ja dođem, otvorim vrata, odmah pljesak, dignem ruke, to te podigne". Zagorskom Miši glazba je postala interes još u tinejdžerskim danima. Svirajući klarinet, nastupao je na brojnim slavljima, a s 15 godina svirao je i pjevao na svojoj prvoj svadbi. "To su bile duge svadbe. To je počelo u subotu ujutro, a u nedjelju navečer završilo. Tako da si polu mrtav došao doma. Ali je bilo love. Ja sam jednu plaću na svadbi zaradio kao moj tata u rudniku", prisjeća se Papeš.

Iako se zarada malo podigla, nekad se u glazbi, kaže, uživalo više. Nije glazba jedina strast ovog veseljaka. Kakav bi to, šali se, Zagorac bio bez vinograda. "Pošto sam i rođen u vinogradu, otkad pamtim za sebe moj tata je to radio. Volim da imam dobrog vina, da mogu ponudit prijateljima", zaključuje zagorski Mišo.

Što je još otkrio, pogledajte u prilogu IN magazina.IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.