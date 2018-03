Aleksandra Dojčinović uspjela je pred objektiv modnog fotografa dovesti samozatajnu Branku Krstulović, ali i sportašicu Sandru Perković.

Nakon dugo vremena pred objektiv modnog fotografa stala je bivša Miss Hrvatske Branka Krstulović. Samozatajna Branka to je učinila zbog snimanja modne kampanje naše dizajnerice Aleksandre Dojčinović. U pauzi između snimanja ova danas uspješna poslovna žena nam je povjerila da joj je drago kad je usporede s prvom damom Amerike.

Lijepa Branka na pisti se ipak više ne vidi! "Ne, sve u svoje vrijeme. Znate, deset godina sam prošla cijeli svijet i odradila svoje, sad je vrijeme da to rade neki mlađi", kazala je Krstulović. Tihana Harapin Zalepugin smatra kako je Branka napravila sjajnu karijeru, a mogla je možda, kaže - i više, da je više 'grizla'.

Uspoređuju je u medijima često s Melanijom Trump, a Branki takve usporedbe gode. "Ona je prekrasna žena sa puno stila, ja sam je imala prilike i upoznati jako, jako davno, dok smo radile u Milanu. To može biti samo kompliment, u svakom slučaju. Ljudi tu vide neku sličnost, no ja ne vidim", priča Branka.

Na snimanju Aleksandre Dojčinović pozirala je i Sandra Perković, a otkrila je da podržava žene koje bi htjele napraviti estetske zahvate. Što je još otkrila, pogledajte u prilogu IN magazina.