Tonči i Vjekoslava Huljić prvi su put udružili snage s pjevačem Markom Škugorom. I to za pjesmu koja prati novu seriju Nove TV Kumovi. Snimljen je i videospot, a tom prilikom Tonči Huljić nam je otkrio da ga je ova serija najviše inspirirala. Tko su pak njihovi kumovi, otkrit će vam u idućim minutama.

''Ti budi ti'' naslov je pjesme koja je prvi put spojila šibenskog tenora Marka Škugora s Tončijem i Vjekoslavom Huljić, autore pjesme koja prati novu seriju Nove TV.



''Ovo je serija koja me najviše inspirirala, tako da sam jako zadovoljan, baš onako sa guštom ja to pogledam, iako svaku epizodu znam napamet pogledam sada jer je prošlo već neko vrijeme otkad smo počeli to raditis obzirom da smo prošle godine počeli raditi čak tri serije paralelno, pa onda to nije lako pohvatat konce, ali serija mi je bila vrlo inspirativna jer je drugačija. To je zapravo ozbiljna dramska serija koja je isplepletena svakodnevnim humornim situacijama'', priča Tonči Huljić.



''Stvarno sam počašćen što mogu pjevati Tončijeve melodije i Vjekoslavine bezvremenske tekstove, nadam se da je ovo jedan od takvih i stvarno mi je drago sudjelovati na ovom projektu serije Kumovi i eto jedva čekam da se i spot završi'', priča Marko Škugor.

Tonči Huljić ima već mnogo iskustva s glazbom za serije. Glazba za mnoštvo filmova i serija samo su dio manje poznatog opusa. A kao autor glazbe, bude i među prvima koji mogu zaviriti u prve kadrove u nastajanju serije.



''Ne razlikuje se puno. Nekad ima serija koje lakše sjednu, zapravo lakše sjedne muzika na sliku, a ovdje smo dosta vremena potrošili tražći jednu glazbu koja je za ozbiljnu dramsku seriju, s jednim ozbiljnim zapletom koja je objektivno neka naša svakidašnjica, usponi, padovi, preljubi, politika, kriminal, a opet da se tim teškim temama pristupa na jedan ležerniji način'', priča Tonči Huljić.

Na početku Tonči pjesmu nije zamišljao ovako.



''Moram priznati da je to zapravo instrumentalna pjesma koju ja evo izvodim sada na cross over koncertima, to je jedna od mojih dražih pjesama.'', kaže Tonči.

Prve epizode serije Kumovi, koja je odmah osvojila gledatelje nije propustio ni Marko. A dobra pjesma je često i najbolji začin serije.



''Vjerojatno i cijeli paket je i pjesma, serija je naravno pjesma cjelokupnu sliku stavlja u neki okvir, bitno je sve u svakom poslu, ono kad gledamo neke sitnice, sve je bitno na kraju da serija uspije i kako je serija krenila ja sam pogledao prvih tih par epizoda i mogu reći da mi se stvarno sviđa'', priča Marko Škugor.

Nova serija Nove TV nosi naslov Kumovi. I dok ovi koje pratimo na ekranu imaju prilično kompliciran odnos, u stvarnom životu s kumovima ipak nije tako.



''Kum ti je nekako ka brat, možda i više od brata na kraju, njega biraš i onda to ti je neko najbliži jer braću i sestre njih dobiješ, pa onda šta dobiješ, a kuma izbiraš po nekim osobinama valjda koje su ti bitne u životu i neko za koga smatraš da uvijek bude s tobom'', priča Marko Škugor.



''Kumovi su oni koji te prate otpočetka života ili onaj dio života kad sebe postaneš svjestan, dakle uvijek neki oni najbliži tvoji ljudi. To su ti neki moji kumovi, te onda ljude onako ljubomorno držiš kao kapljicu vode na suncu, da ne ishlapi. Pokušaš to držat do kraja života mada život uvijek nosi i neka iskušenja, razumijevanja i ne razumijevanja ali ja sam manje više sa svojim kumovima uvijek ostao kum'', kaže Tonči uljić.

A najavu pjesmu poslušajte od ponedjeljka do petka u 20:15, kada Kumove pratimo na Novoj TV. Ni ovog tjedna neće nedostajati zanimljivih zapleta i uzbuđenja. Stoga ne propustite.

