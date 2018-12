Nakon što je odjenuo najveće svjetske glazbene zvijezde poput Cheryl Cole i Nicki Minaj, za Jurja Zigmana preostalo je samo da ovu godinu završi velikom slavljeničkom revijom. Njegova božićna bajka u Rijeci okupila je brojna poznata lica poput Indire, Borne Rajić te Viktorije Rađe. One su nam otkrile svoje blagdanske želje, dok nam je Zigman otkrio tko su veće dive, domaće ili inozemne dame.

Najuspješniji domaći modni dizajner godinu zaokružio spektaklom u Guvernerovoj palači!



''On je čarobnjak, ta njegova estetika je čudo. Vjerujte mi, kada obučem njegov kostim na bini, osjećam se kao da sam u drugom svijetu'', govori o njemu pjevačica Indira Levak.

Za Alku Vuicu Zigman je čudo otkad se pojavio na modnoj sceni.

''Ja sam među prvima nosila njegove modele, korzete, korzet haljine i sretna sam što sam mu na samim počecima bila muza'', rekla nam je Alka.

Jako ga voli i Saša Joković.

Juraja obožavaju i domaće i svjetske zvijezde i bez ikakve lažne skromnosti može se okruniti titulom najuspješnijeg hrvatskog dizajnera 2018. godine. Surađivao je s Fergie, Nicki Minaj i Bebe Rexom te skupinom Little Mix, a njegove su kreacije unatrag nekoliko mjeseci šetale najfotografiranijim crvenim tepisima, čak i pistom Victoria's Secret showa. No za skromnog Riječanina najsretniji trenutak bilo je upoznavanje s jednim mališanom.

''Pa rođenje mog sina to definitivno, a s druge stane poslovne, Nicki Minaj, sve te neke zvijezde te obuku i u jednom danu se toliko stvari otvori da je to stvarno trenutak koji nešto mijenja pa mi je to sigurno važno bilo'', priča nam.

Nakon tolikih uspjeha logičan završetak godine bila je spektakularna revija u guvernerovoj palači, u koju je utrošeno dva mjeseca rada, no novopečeni tata se ne žali.

''Ono, podočnjaci i guraš pa što, mislim da je puno teže ženama koje u Hrvatskoj moraju raditi, nemaju kome ostavit bebu tako da mislim da se ne smijem na ništa žaliti'', kaže nam.

Očinstvo mu očito odlično stoji.

''Možda sam postao malo neozbiljniji, neću reći kao postao sam ozbiljan nego baš suprotno, totalno se volim glupirati i uživam'', objašnjava nam.

A tko zna, možda dobijemo i novog modnog nasljednika.

''Ja se uvijek šalim s bratom jer on isto ima sina kao - joj ako nam uhvati olovku i krene nešto crtati odmah ćemo izbiti to iz ruke, moraš menadžment ili nogomet, šalim se naravno'', dodao je.

Dok za njega rijetko koja neostvarena želja ostaje za nadolazeće blagdane, naše dame otkrile su svoja nadanja.

''U novoj godini želim biti još bolji tekstopisac nego na prvom albumu i rad, rad, samo rad, veselje, zabava, pjesma, zdravlje'', skromna je Indira.

Alka pak ima tajni trik za privlačenje dobre sreće u novoj godini.

''Uvijek pazim da prvoga prvo jelo bude leća jer koliko god pojedem leće toliko ću novčića zaraditi sljedeće godine, to je stari lijepi talijanski običaj i ja ga se pridržavam. Tako da mogu vam reći od kad jedem leću bolje stojim financijski'', tvrdi Alka.

Iznimnu godinu iza sebe ima i obitelj Rađa. Osim selidbe u Zagreb, Dino će je pamtiti po ulasku u kuću slavnih.

''Još uvijek slavimo, ali neću vam otkriti kako. Godina kao godina je bila prekrasna, daj Bože još takvih, ali posebne su one kad su se djeca rodila i kad smo se vjenčali, a ova je posebna jer je on ušao u Hall Of Fame ali nekako gledam da će i 2019. donijeti tako nešto nadam se.'', tajanstvena je bila Dinina supruga Viktorija.



A Zigmana čekaju nove suradnje s velikim zvijezdama, koje su, vjerovali ili ne, daleko manje dive od onih domaćih.

''Domaće, apsolutno, što si manja zvijezda si kompliciraniji. To ne govorim o ovima s kojima sam ja radio, ali općenito. Vani je to na totalno drugom nivou, tamo ti nikad nitko neće reći umorna sam, ne mogu doći, imam jako puno posla'', priča nam Zigman.

No zato je dopušteno biti diva na nadolazećim proslavama za koje vam otkrivamo najtraženije frizure.

