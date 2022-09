Modni dizajner Robert Sever velikom je modnom revijom sinoć proslavio 20 godina rada, a kad je izašao na modnu pistu pokloniti se publici, prvi mu se put u životu dogodilo nešto što će pamtiti zauvijek. Severa su podržale i brojne slavne Hrvatice. Borna Kotromanić iskreno je za In magazin otkrila zašto ne ljubi, Jelena Perić blista nakon raskida zaruka, a zvijezde serije ''Kumovi'' ostale su bez teksta na pitanje frcaju li ljubavne iskre na setu i iza kamera. Zašto? Sve je saznao Davor Garić za In magazin!

Itekako svakodnevno nosivi komadi s daškom renesanse i baroka obilježili su slavljeničku kolekciju Roberta Severea. Nema boljeg poklona za 20 godina rada od ovakvog pljeska.



''Nije mi se desilo u životu da izađem na defile i da se poklonim, dođem gore da si čestitamo i da i dalje traje pljesak i da se moramo ponovno vratiti na bis, to stvarno govori o tome koliko smo dobro napravili posao i koliko su ljudi uživali u ovome što smo stvorili, a to je najveća sreća za mene kao nekoga tko radi ovaj posao'', rekao je Robert Sever.



Uz modu, Sever je i kostimograf najgledanijih domaćih telenovela.



''Ja sam sa Severom radila ''Larin izbor'' i ''Kud puklo da puklo'' dosad i on je izvrstan kostimograf, i on je kao osoba jedan vizionar, to je ono što se vidi u njegovim kreacijama i radu općenito, kako u kostimografiji, tako i ovdje'', rekla je Jagoda Kumrić.



Beauty blogerica i finalistica ''Plesa sa zvijezdama'' Jelena Perić, možda trenutačno ne ljubi, i zakopčana do grla izgleda kao milijun dolara.



''Pa nekako se uvijek vodim onim pravilom ako sam gore otvorenije ne smijem dolje i obrnuto, nekako od kad sam postala mama, malo više pazim. Evo danas konkretno sam htjela doći u haljini, malo ima izrez i kao da to više nisam ja. Nemam sad 50, mislim svi smijemo bez obzira na godine, ali ja sam pogotovo zadnjih godinu dana sam to malo zakočila'', rekla je Jelena Perić.



Kočnice se ne stišću kad je rad grupe Feminnem u pitanju.



''Ispalo je da to što mi radimo kao bend, kao trio je zapravo odmor od života domaćice i šta sve ne ide uz tu ulogu koju ti dodijeli društvo, tako da uživamo'', kaže Neda Parmać.



Borna uživa u singl statusu. Majka četvroice sinova sa svojom djecom o svemu razgovara otvoreno, pa i o ljubavi.



''Joj, baš sam danas imala razgovor sa svojim sinom, i kad je čuo sve neke moje stavove rekao je ''Mama, pa zato si sama!'' Velim je jer ja sam sve odradila, i djecu i brak i tako dalje i nisam spremna na kompromis, da nekog slušam, da se nekome prilagođavam, ne, to definitivno, ne'', govori Borna.



''Oni kažu da smo mi dobro uhvatili te likove i te situacije, nekad pomislim da malo pretjerujemo u nekim komičnim situacijama, ali ne, mislim da se ljudi prepoznaju i da je to točno pogođeno, i postat će samo još zanimljivije'', govori Konstantin Haag.



''Očekuju nas novi zapleti, novi likovi. Bit će nešto novih likova, novih zapleta, bit će dobro, svakako gledajte!'', otkrile su Jagoda Kumrić i Ana Uršula Najev.

Frcaju ljubavi ispred kamera, a iza?

''A? Šta? Ne razmumijem pitanje! Pokisle smo pa je voda malo ušla u uši!'', našalile su se glumice.



Bez čarobne kugle Robert Sever zna odgovor na pitanje kako će proteći sljedećih 20 godina njegova rada.



''Uvijek si dajem otvoreno sve. Nikad ne znam kud će me sve odvesti, znam da ću se sigurno baviti kreativnim stvarima, to je moj poziv u mom životu i to volim, to je nešto što me nosi, tako da se nadam da ću uvijek imati jednako entzijazma kao sada i voljeti da radim i stvaram i da ću imati publiku koja će to znati cijeniti i klijentice koje će nositi odjeću'', zaključio je.



Sudeći po oduševljenju publike, Severovi snovi će se nastaviti ostvarivati.

