Naš najpoželjniji tenisač Borna Ćorić stigao je na kratki odmor u Hrvatsku. Iako mu druženje s najdražima uvijek nedostaje, uspio je pronaći vremena kako bi dao ekskluzivni intervju za IN magazin. Pričao je o oporavku od korone, kao i o ljubavnom životu.

"Pa, stvarno nisam imao gotovo nikakvih simptoma. Trenirao sam kod kuće. Nabavio sam si traku, imam bicikl, neke male utege, tako da sam bio u izolaciji nekih 15-16 dana. Stalno sam trenirao, u stanu sam čak malo igrao, stvarno je prošlo OK", opisao je Borna svoje iskustvo s koronavirusom.

Priznao je i da je bio iznenađen pozitivnim testom s obzirom na to da je prije toga dobio meč u Zadru.

"Jesam, stvarno jesam, nisam ni ja to očekivao, stvarno sam se dobro osjećao. Jedan dan samo ujutro, kad sam se probudio, malo me boljela glava. Bilo je stvarno naporno, puno sam trenirao, igrao dva meča u dva dana i pripisao sam to tome, tako da uopće nisam niti razmišljao ni o kakvoj koroni. Kad sam čuo, bio sam jako iznenađen", govori.

Pandemija je dosta promijenila svijet tenisa.

"Turniri su bili zatvorenog tipa, nismo smjeli ići nigdje van, tako da nije bilo lako. Iskreno sam jedva dočekao kraj sezone jer od 1. kolovoza sam u tom nekom balonu gdje postoji samo tenis, tenis i ništa drugo, tako da nije bilo jednostavno. Posljednja tri-četiri mjeseca bilo je i puno dosadnije nego inače, rekao bih", požalio se tenisač.

Otkrio je i tko je najveći tremaš među tenisačima.

"Mislim da ja dosta dobro podnosim tremu. Od drugih... ne bih to volio govoriti. Možda ih ima nekoliko, ali ne bih volio govoriti jer onda kad budem igrao protiv njih, neće se stisnuti i onda će mi biti žao što sam to rekao", izvukao se Borna.

Dotaknuo se i svoje rutine prije mečeva.

"Prije sam imao puno toga. Išao sam na isti WC otkako bi počeo turnir, jeo bih istu hranu stalno, sjedio bih na istoj stolici, u autu sam se vozio na istom mjestu uvijek. Sad sam to stvarno smanjio jer mislim da je to veliko opterećenje i da nije dobro to imati jer si jednostavno previše opterećen time i jer nekad nešto od toga neću moći napraviti, i onda sam odlučio da ću tome stati na kraj."

Borna je otkrio i s kojom se tenisačicom najbolje zabavlja.

"S Donnom Vekić. Evo, sad neko vrijeme nismo imali prilike, ali par puta smo lijepo zaružili."

Što se tiče tenisača, Borna kaže da se najviše druži s dečkima iz parova, Pavićem, Mektićem, Škogorom, a nabrojio je i srpske kolege.

"Da budem iskren, dosta izlazim s Krajinovićem, Peđom, Krstinom i eto tako", kazao je Ćorić.

Svoj odjevni stil Borna opisuje kao "casual".

"Danas kad sam čuo da ću morati obući traperice, skoro mi je došlo da kažem da ipak ne mogu doći. Nije, nije, šalim se, ali svakako više sam casual tip s obzirom na to da sam stalno po treninzima. Ne znam, nekako se ne osjećam najudobnije u ovome, više sam trenirka stil", priznao nam je tenisač, za kojeg je poznato i da je veliki ljubitelj satova, no nije htio otkriti koliko bi novca bio spreman odvojiti za sat.

"Rijetko kad se u bilo što zalijećem, pa tako ne bih ni u ovo, ali sigurno bih izdvojio pogotovo ako sam, barem u mojim mislima, to zaslužio. Ako sam imao jako dobru sezonu ili ako sam uspio napraviti što sam zamislio, onda bih izdvojio nešto novca za to", rekao je.

Kada je u pitanju ljubav, u lipnju je rekao da je slobodan. Upitali smo ga ima li promjena po tom pitanju.

"Ma nema, nema. Morate uzeti malo veću pauzu između. Ovo je bilo prije šest mjeseci, ne mogu tako brzo. Nema, nema, stvarno nema promjena. Od 1. kolovoza do 1. studenog bio sam izvan Hrvatske u tom nekom balonu, tako da se nisam ni s kim ni družio ni čuo", kazao je Borna kroz smijeh, a otkrio je i gdje bi izveo djevojku na spoj.

"Pa vjerojatno u neki lijepi grad. Obožavam Pariz, recimo. U lijep restoran, u lijepu šetnju. Nisam dugo bio na nekom baš preozbiljnom spoju tako da ne znam. Trebao bih dobro razmisliti. Pitao bih nekog za savjet možda", priznao je.

Otkrio je i da bi ga djevojka mogla osvojiti svojim kulinarskim umijećem kada bi mu pripremila ribu.

"Škampe na buzaru, bijelu ribu... Volim sve što je riblje", kazao je tenisač.

Borna kaže da ga pozornost javnosti i medija ne opterećuje previše.

"Jedino nekad malo, ali kao što sam rekao, to je dio posla koji sam znao kad sam ulazio u sport i to morate prihvatiti ako želite biti vrhunski tenisač. Morate biti svjesni toga da će toga biti, ako bude toga, znači da ste dobri. Tako da, što ima više toga, mislim da je bolje. U jednu ruku sam čak možda zahvalan na tome", priznao je Borna.

Dotakao se i svojih planova za Božić i Novu godinu.

"Novu godinu ću proslaviti u avionu vrlo vjerojatno. S obzirom na to da je došlo novo pravilo, sad ćemo morati letjeti za Australiju vrlo vjerojatno negdje 30., 29. prosinca ili 1. siječnja. Nisam još siguran tako da vjerojatno negdje na aerodromu. A Božić, nisam siguran. Idem u Dubai za pet dana i onda sam tamo tri-četiri tjedna sigurno, i onda se možda vratim kući za Božić. Nadam se da ću se vratiti. Bilo bi mi jako drago s obzirom na to da sam posljednjih deset godina bio jednom doma za Božić, i to je bilo prošle godine i bilo mi je fenomenalno. Nadam se da ću se vratiti, ali nisam još sto posto siguran", kazao je tenisač.

A kako se Borna vidi nakon aktivne sportske karijere?

"Volio bih ostati u tenisu, ali ne da putujem kao sada. Više bih volio biti na jednom mjestu i baviti se nekim drugim stvarima. Volio bih jednom istrčati maraton, jednom triatlon, to me stvarno fascinira i volio bih se spremati za to. Mislim da je to stvarno jako zanimljivo", otkrio je.

