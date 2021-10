Nakon brojnih audicija i izazova, top 19 kandidata Mastechefa je odabrano. Ušli su u Masterchef vilu, gdje se nastavljaju boriti za titulu Masterchefa i glavnu nagradu. Izboriti svoje mjesto u top 19 među brojnim kanidatima nije bilo nimalo jednostavno. Kako se osjećaju oni koji su u tome uspjeli, podijelili su za In magazin!

Posljednjom rundom borbe, kuhajući s mentorima, dobili smo 19 kanidata koji nastavljaju svoj put u Masterchef kuhinjii.



''Stvarno je osjećaj neopisiv. Lijepo je, jako je lijepo'', kaže Marija Gregurić.



''Osjećaj je ono, olakšanje, sad kad smo ušli unutra, kad idemo u Vilu. Mislim stvarno jedno osobno priznanje. Lijepi osjećaj'', zaključio je Igor.



''Osjećaj je fantastičan i jako mi je drago da smo ušli ja i Tomislav pošto smo se upoznali prvi dan audicije i prošli sve muke zajedno.

Otad smo si postali još bliži i baš mi je drago da smo zajedno prošli u ovih 19. Nevjerojatan osjećaj i super'', pričaju Filip i Tomislav.

U posljednjem izazovu u kojem su kandidati morali raditi isto što i chefovi, neki su se snašli bolje, neki malo lošije.



''Kažu da treba imat ono nešto da prođeš, tako da vjerojatno smo mi zbog toga tu, što imamo ono nešto. Ja sam se malo zaigrala, ja sam malo zaigrana'', ispričale su Karmen i Gorana.



''Sad sam tu sa 19, jako, jako, jako talentiranih ljudi i moram priznat da se zapravo i bojim malo konkurencije jer znam da svi znaju dosta, ali zapravo ono čemu se svi radujemo je to da učimo'', kaže Ana.



''Pa odlično je zasad iskustvo, nadam se da će i tijek natjecanja tako dobro proći i nadam se da ću što dulje dogurati u ovom showu'', smatra Vanja.



''Bilo je stresno i napeto i svakako. Ali mislim sada je malo lakše. Steći ćeš neko iskustvo'', rekao je Fran.

Pred njima je sada daljnja borba. Kuhinja će postati sve užarenija, a izazova je sve više.



''Volila bih što više naučiti svega, to mi je najbitnije, drugo ništa ne očekujem, znanje, znanje, znanje. To mi je najbitnije'', kaže Željka.



''Ne znam ni ja što mogu očekivati, vjerojatno puno napetosti, puno toga ćemo naučiti i vjerujem da će biti lijepo'', zaključila je Ana Marija.



''Meni je bilo jako uzbudljivo, sasvim nešto novo, od uobičajenog. Puno smo toga već naučili, nadam se da ćemo još više naučiti i nadam se svakom drugom novom izazovu'', ispričala je Maja.



''Očekujem jedno veliko učenje, neka nova poznanstva i neko napredovanje što se tiče u kulinarskom smislu ali i životnom'', kaže Ivan.

Osim u Masterchef kuhinju, kanidadi ulaze i u Masterchef vilu. Iako su si konkurencija, nesebično dijele savjete.



''Super je ekipa od prvog dana, ne znam svi smo komunikativni, kliknuli smo, pozitiva na najjače'', priča Ema.



''Cijelo vrijeme pričamo o tome, kako je prošlo ovo, kako je prošlo ono. Tako da u principu ne osjećam neke konkurentnosti''. priča Klavdija.

Jer svi imaju jednu zajedničku poveznicu - ljubav prema kuhinji.



''Kuhanje od malena više manje, sa roditeljima doma, već kroz srednju školu, sad i faks. A ušli smo u top 19, što je malo isto nestvarno, mislim da se sad ruše sva očekivanja'', priča Roko.



''Kuhinja je bila moj stres relief uvijek od posla i od svega, u čemu sam uživao i sad s obzirom na ove potrese, koronu, pa i štrajkove koji su bili, sa djecom doma si stalno, treba im kuhat doručak, ručak, večeru, tako da ne blogam ali blogam među njima'', objasnio je Marko.



''Ljubav prema kuhanju zapravo odmalena, prenijela mi je baka, najviše uz božićne ručkove, božićne kolače,uskršnje i tako sam ja nastavila dalje istraživati.

Pa zapravo ljubav prema kuhinji je krenula kao nužno zlo jer sam od 18-te godine živio sam. S vemenom uz prijatelje, društvo i tako dalje vidio sam da ide'', kaže Zvijezdana i Tihomir.

No na kraju glavnu nagradu i titulu Masterchefa može dobiti samo jedan. Komu kuhača najbolje leži, ne propustite pratiti od ponedjeljka do četvrtka nakon serije Dar Mar na Novoj TV!

