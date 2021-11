Stres i suze obilježili su posljednje kuhanje Karmen Jurčić u MasterChef kuhinji. Kompleksan kulinarski zadatak najlošije je odradila i tako napustila daljnje natjecanje. Za titulu MasterChefa više se ne bori ni Frano Kekez, koji je svoje mjesto sada našao u učionici. Kako komentiraju svoje sudjelovanje u poznatoj kuhinji, podijelili su s Dijanom Kardum za In magazin!

I tako Karmen nije uspjela izboriti svoje mjesto u daljnjem MasterChef natjecanju. Presudila joj je hobotnica, ali i nedostatak vremena.



''Najveći izazov u MasterChef kuhinji mi je predstavljao snalaženje mene same u izazovima i uz to najveći izazov mi je bio boriti se protiv svih tih ljudi koji su imali neko iskustvo'', priča Karmen.

Ulazak u top devet na početku nije mogla ni zamisliti, a sada, kaže, odlazi puna samopouzdanja.



''Moji planovi poslije MasterChefa su defintivno kuhanje, kuhanje, pronalaženje sebe u moru toga što mi je još nepoznato, učenje, edukacija i napredovanje, a sve ono što dođe s tim je'', kaže.

A da ipak neće u žrvanj restoranske kuhinje, odlučio je Frano Kekez. Svoj put nastavlja u učionici.



''Kako sam kalkulirao s time što je moguće, nemoguće, nisam imao zaposlenja, odlučio sam ili ću se zaposliti na osnovu njihove preporuke ili idem nazad u osnovnoškolsko obrazovanje. Dobio sam to što je bilo najkvalitetnije za mene. Imam te određene neke fizičke probleme, ozljedu ramena, desnog kuka i vjerojatno ne bi fizički iznio zahtjeve vrhunske gastronomije'', objasnio je.

Frano je svoj put odlučio završiti sam. Namjerno je odradio zadano jelo na način da ono bude nejestivo te tako razočarao žiri.



''Jedina stvar koju bih volio možda da je bila malo drugačije izrečena, ipak ne mislim da sam osoba koja ne zaslužuje, ne mislim da sam osoba koja nije dostojna nečijeg povjerenja. Mislim da sam netko kome se može vjerovati'', kaže.

Iz MasterChef kuhinje i vile Frano će ponijeti i lijepe uspomene.



''Najdraže uspomene, to su razgovori noćni sa Vanjom, Emom i Zveki, kad sam opisao što sam ja u biti jezgovito dobio od tog vremena što sam uložio u se u svojoj samoći. Ljudi su me saslušali, razumjeli, bilo mi je stvarno lipo. Lipo je bilo kuvat sa Temšom, petkom ribu, to smo radili ja i on skupa'', priča.

Kandidata je sve manje, a izazovi su sve zahtjevniji. Tko će izdržati do kraja i osvojiti prestižnu titulu MasterChefa, ne propustite pratiti u novim epizodama na Novoj TV.

