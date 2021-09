Svako selo ima svoju gostionicu u kojoj se svi okupljaju. U televizijskom mjestu Gornjem Dolu, to je kod Tereze. Uz to što je gostioničarka, Tereza je i prava poduzetnica pa nećete moći otići bez orahovca kojem nitko ne može odoljetI. Posebno mještani koji više vremena provode kod nje nego na radnom mjestu. Više saznajte u prilogu In magazina.

Kada se dođe u Gornji dol, obavezna stanica svakako je gostionica.



''Mi se sada nalazimo u mojoj gostionici to je gostionica Kod Tereze. Ja bih rekla da je ovo oaza za ljude koji dolaze kada su nesretni, kada su polusretni. Ovo su moje negdje stalne mušterije, koje su ovdje svaki dan. Najvjerniji gosti'', priča gostioničarka Tereza, to jest glumica Sara Moser.

Orahovac je ono čime se Tereza ponosi. Ali ovo mjesto ima i jedan specijalitet.

''Kakao rolica je tradicionalni specijalitet'', objašnjavaju glavne zvijezde ove serije.

A ima i jedan trojac koji se brine da u mjestu sve bude čisto.

''Mi smo tetice za sve. Mi vam dame i gospodo radimo na održavanju cijele naše zajednice. Mijenjamo žarulje, vozimo traktore komunalci za sve. Znate što da nema nas trojice, ovo selo bi bilo zatrpano smećem'', pričaju i dodaju.

''Vidite, Tereza ozbiljno pristupa svom poslu. I mi jako cijenimo njezin posao i dajemo joj podršku u obliku razno raznih tekućina. Mi smo vam ovdje jako druželjubivi i stalno tulumarimo i super je'', priča ekipa.

Upravo se kod Tereze nađe riješenje za sve probleme.

''Manje više težimo ka čaši i onda tu se utješimo i onda nam bude lakše. Svašta ima u čaši. Orahovac joj je sjajan'', kažu.

Svakakve još zgode i nezgode očekuju mještane Gornjeg dola. Stoga ne propustite ih pratiti od ponedjeljka do petka u 20:15 na Novoj TV!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.