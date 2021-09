Živopisni likovi iz imaginarnog mjesta Gornji Dol te njihove avanture koje će gledatelje nasmijavati do suza - sve vas to čeka već ove nedjelje u seriji ''Bogu iza nogu''. Ondje su ekipu In magazina dočekali načelnik koji vrijeme provodi pecajući, njegova desna ruka Ljubica i nećak Mirko, svakako pogledajte video!

U Gornjem Dolu stoluje Anđelko Žderić



''Evo kako čujete imamo i zvono, novu crkvu smo nabavili, ovaj nabavili smo zvono od fondova koji nam inače ne daju iz Europe, ali mi smo Europu pokušali da urazumimo i da kažemo da smo na pravom putu. Kod nas nema nepotizma iako moj nećak Mirko radi kod mene u uredu, ali on ne prima nikakvu naknadu. Moja sestra svojim predalaštvom, radom i društveno političkom odgovornošću i učiteljica i voditelj svih nekih društvenih aktivnosti koje postoje kod nas'', govori Anđelko.

Mnogo je posla u ovom gradskom uredu. A za kulturna pitanja zadužena je Ljubica.



''Ja sam se zaposlila prema tome, prema svojim mogućnostima. Tražila se osoba, koja se razumije u kulturu, u sva pitanja koja se tiču sela. Zapravo sam ja tu glavna, da ne čuje naš načelnik, jer ja to sve držim, a dok je on na pecanju ili tako'', govori Ljubica.

TON: Mirko

''Ja sam se zaposlio, meni je samo moj ujkić bio jednom rekao da dođem tu pomoći raditi, ja sam došao i više nikad nisam otišao'', objašnjava Mirko.

Imao je načelnik na izborima i protukandidata.

''Bilo je to neko obiteljsko osporavanje da li sam ja kao načelnik sposoban da i dalje nastavim da vršim tu dužnost, međutim većinom moj nećak Mirko je izgubio izbore'', govori Anđeko.



''Ja sam se prijavio jer sam htio popravit stvari u Gornjem dolu.

To je bilo slučajno, ali načelnik je naš tu načelnik. I jednostavno nema boljeg'', priča Mirko.

Načelnikova sestra Zdenka zadužena je za formu mještana.



''Kako se vidi iz priloženog, ja sam inače bila proslavljena gimnastičarka'', objasnila je.

Vježbanja, kao i duhovitih zapleta, neće nedostajati. Stoga ne propustite seriju Bogu iza nogu, ove nedjelje u 20:15 na Novoj TV!

