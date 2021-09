Televizijsko selo Gornji Dol mjestašce je koje se nalazi daleko od civilizacije, a njegovi stanovnici sa svojim zgodama i nezgodama pokretači su brojnih urnebesnih zapleta. Policajcu je jedino prijevozno sredstvo bicikl, ali najveći mu je problem to što ga baš ne doživljavaju previše. Što sve ima Bogu iza nogu, pogledajte u videu In magazina.

On je pravi lokalni seoski frajer, mehaničar. ali Đuro je i trener lokalne juniorske nogometne momčadi



''Dobro, dobro. Ja to više trenerski radim za općinu, ja sam trener kluba. Prenosim svoja znanja o nogometu na mlađe generacije. I glavni cilj mi je da pobujeđujemo Donji dol. Puno smo uspješniji od njih. Ja kao trener sam dosta uspješan jer ja znam radit s djecom. Djeca su dobra mogu oni to i bolje ali ide sve.'', priča Đuro.

No nije to sve. Vidi se Đuro jednog dana i na mjestu načelnika. A najveća mu je ljubav ipak njegov automobil.



''Naš policijski službenik Srećko, recimo njega bih prvo izbacio iz službe da dođem na poziciju. Da to je moj auto, ja se inače bavim i mehanikom. Pogotovo automehanikom, popravljam aute, kosilice, kombajne, traktore i sve što im treba, a najviše u slobodno vrijeme se trudim da uljepšam svoj auto'', kaže.

Auto je veća ljubav čak i od Ljubice.



''Mi živimo u jednom bračnom odnosu, to je isto kao da smo oženjeni, ali njoj bi to puno značilo da se stvarno oženimo. Ali još malo čekamo, čekamo tu nama u Gornjem dolu nedostaje crkva, a ona bi htjela a ja isto inzistiram da se ženimo ovdje'', Đurina je priča.

Upravo Đuro i njegov automobil stvaraju najviše problema Srećku. On je policajac kojem ništa ne može promaknuti.



''Puno posla u Gornjem dolu. Ja pokrivam cijelo ovo područje kao javni organ reda i mira. Imate vi dozvolu za snimanje. Tražili smo načelnika on nam je rekao da možemo'', objasnio je Srećko.

Brine se Srećko da u selu nema zločina, a na biciklu se vozi, kaže, jer je to tradicija svakog policajca Gornjeg Dola.

''Ja vam baš ne mogu sad sve otkrit. Ja najviše sam preko ljeta je bilo dosta problema. Znate ima krivolova u našem jezeru, nestaju razno razne stvari, a i naši mještani znaju biti nestašni. Najviše problema imam sa Đurom, ali iz godine u godinu ja njega pripitomljavam i on postaje uzoran građanin Gornjeg dola. Zločin nikad ne spava, znate. Vi nikad ne znate kad vam može iz kukuruzišta najgore je ovo po ljeti, kraj ljeta, bablje ljeto. Tu se skrivaju iza svakog sokaka, ugla. Nikad zločin ne spava i uvijek morate... Šta gledaš tamo makni se'', kaže.

Tko će sve Srećku raditi probleme, ali što će se još mještanima Gornjeg Dola događati, ne propustite pratiti od ponedjeljka do petka u 20:15 u seriji Bogu iza nogu, na Novoj TV!

