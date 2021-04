Posljednjih dvadeset dana, a da toga nije ni svjestan, naciju zabavlja maleni Bloom Tatarinov. Sin Maje Šuput, osim neobičnim imenom, sve je oduševio i bujnom kosom s kojom se rodio. Maja nema mnogo vremena za odmor jer se uskoro vraća poslovnim projektima i nastupima, no za jedno se ne mora brinuti - za svaki detalj njezina stajlinga zadužen je Marko Grubnić.

''Neopisivo! Jutra su doslovno čarobna!'' Napisala je Maja uz obiteljsku fotografiju i raznježila svoje obožavatelje. Bloom Tatarinov postao je središte njezina svijeta i ne odvaja se od malenog čupavca. Naime, sve je oduševila Bloomova bujna kosa s kojom se rodio pa je kao jedan od brojnih poklona maleni dobio i svoj prvi češalj. Dok Maja dane provodi u zagrljaju supruga i čupavog nasljednika, njezin stilist i prijatelj Marko Grubnić već osmišljava nove modne kombinacije za svoju muzu. Maja i Marko prošli su fashion sito i rešeto s obzirom na to da surađuju već 15 godina.

''Ali kad kažem 15 godina, pri tom mislim svaki dan, svaki stajling što ste vidjeli na njoj, svako putovanje, svaki spot, dakle svako njeno pojavljivanje bilo kakve vrste u medijima, na neki način sam sudjelovao i ja'', priča Marko Grubnić.



Pa bacimo oko na Majine modne vratolomije kojima zabavlja naciju otkad se primila mikrofona. Teško je povjerovati da je ovo sve ista osoba, no zna Maja tajni sastojak uspjeha - ako se ti dobro zabavljaš i svima oko tebe bit će jednako dobro!



''Maja nema šta nije isprobala. Ja nekako iz svoje frustracije, želje, ja to sve nekako kroz nju filtriram. Ona to sjajno iznosi'', kaže Grubnić.

Nepisano pravilo u showbizu glasi da je zabranjeno dva puta se pojaviti u istoj odjevnoj kombinaciji. No Maju ne samo da nećete dva put vidjeti u istom, nego svaki sljedeći outfit dijametralno je suprotan od prethodnog. Za to je zaslužan Grubnić kojem je slavna pjevačica dala odriješene ruke.



''Beskrajno mi vjeruje i to je nešto na što sam najponosniji u životu, jer to je žena gdje zaista se dogovorimo oko datuma snimanja spota, ona pojma nema što će obući u svom vlastitom spotu, dakle do te mjere mi vjeruje'', otkrio je Grubnić

Do koje mjere Maja ima povjerenje u Marka govori i njezin odgovor na jedno papreno pitanje što možete pogledati u videu.



A jednom je prilikom otkrila i detalje svojeg walk-in ormara u kojem je smješteno cijelo jedno modno carstvo.



''U njenom ormaru imamo selekcije, pa imamo dio oramara koji privtno nosi i imamo dio ormara koji je samo za nastupe i koji je samo scenska garderoba. Mislim da je to jako jako važno kod pjevačica pogotovo'', kaže Marko.



Bez obzira na to je li se na Instagramu pojavila u minijaturnom bikiniju ili prošeće crvenim tepihom u glamuroznoj toaleti, glave se okreću u Majinom smjeru. No od milijun stajlinga, razumljivo, katkad se dogodi i propust.



''Ljudi koji jako puno rade i pogriješe. Mi smo svjesni da se eto negdje potkrade i neka greška, međutim to nam sve ide u rok službe'', objasnio je Marko.



Markov je rad itekako došao do izražaja na nekim od posljednjih Majinih TV angažmana, u Supertalentu i showu Tvoje lice zvuči poznato.



''Dakle, ona je ovdje bila u ulozi voditeljice, što znači da ona ne može biti u nekim visokim čizmama, ne može biti puna perja, tila i tako dalje, ipak je ona ovdje nekakva voditeljica i ne može oduzimat pažnju gledatelja na taj način. dok je u Supertalentu sjedi u žiriju gdje se očekuje, osim dobrih i poželjnih komentara, očekuje se taj ov er, očekuje se vrlo vrlo naglašena scenska garderoba. Dapače, volimo onaj moment kad nam 15 do 8 svi sjede pred televizorom i očekuju šta će Maja te nedjelje imat na sebi'', priznaje Grubnić.



Za te je projekte Marko i kreirao sve njezine haljine pa je u svakom novom izdanju izgledala unikatno. Od nasmijane djevojčice s početka karijere do vamp zavodnice s pedigreom dive, bez obzira na izdanje, Maja nikog ne ostavlja ravnodušnim.

''Mogu reći da smo zaista ponosni na taj njezin modni put. Ja sam inače u životu već izdao jednu knjigu, a sigurno ću izdat još jednu, a to će bit samo na temu njezinih outfita, s obzirom da ih sve imam pri ruci i s obzirom da zaista o tom mogu napisat jednu pravu veliku debelu knjigu'' obećao je Marko.

Ne sumnjamo da će ta knjiga brzo postati bestseler. Dok ponovno ne uskoči u glamurozne toalete i atraktivne scenske kostime na koncertima, Maju ćemo još neko vrijeme gledati u kućnim izdanjima. Maleni Bloom ipak sada krade svaku minutu mamina života, a sudeći prema ovim osmijesima, ona nikad nije bila sretnija.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.