Estetiku Božića i svega što ovaj blagdan sa sobom nosi sestre Boudoir još jednom su pretočile u odjeću sa svojim potpisom. Blagdanskom kolekcijom su, među ostalim, poručile koliko uživaju u prosincu. Jeleni Prpoš ispričale su i kako blagdani izgledaju u njihovoj obitelj te otkrile traje li i dalje natjecanje između njih čije drvce će biti ljepše.

Jedan od najljepših poklona koji će se ovog Božića pronaći pod borom dizajnerice Morane Saračević zasigurno je haljina koju je baš za nju kreirala njezina sestra Martina. Mnogo ljubavi, kreativnosti, predanog rada utkano je u ovu crvenu ljepoticu.



Uz darove koji su neizostavni dio blagdanske tradicije ovih sestara, tu je svake godine i raskošno drvce. Već je dobro znano da se ove blizanke natječu u tome čije će biti originalnije.



Za ukrašavanje drvca, ali i cijelog doma, utroše mnogo sati, a katkad se sve to protegne i na dane. No nije im teško jer u Božiću i svemu onome što on sa sobom nosi, naprosto uživaju.



Izražena ljubav prema blagdanima, ali i njihova kreativnost, u njima se probudila još kada su bile djevojčice.



Pomalo blagdanskog duha u Boudoir redovima zaživi već u rujnu jer upravo tada ove kreativke počinju s kreiranjem božićne kolekcije. I ovog puta inspiraciju su pronašle u nezaobilaznom Orašaru.



No njihovom kolekcijom protežu se i drugi simpatični te razigrani blagdanski motivi. A i ovog se puta vodi žustra rasprava koja haljina pobjeđuje. Ona s motivom mačaka ili pasa.



I Morana i Martina obožavaju životinje i njihovi ljubimci često se nađu na blagdanski fotografijama. Jednako je i s haljinama sa svojim potpisom koje odijevaju na Badnju večer i Božić.



Prvi put ove su se dizajnerice odlučile i za pravi božićni kaput koje se ne mora nužno odijevati isključivo za blagdane, već i tijekom cijele zime.



Ova godina ujedno je i slavljenička za Martinu i Moranu. Njihov Boudoir postoji već punih 20 godina, na kojima su itekako zahvalne.

