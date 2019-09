Nova sezona Supertalenta starta već ove nedjelje na programu Nove TV s početkom u 20 sati i 15 minuta. A nekadašnji finalisti i polufinalisti sreću su okušali u projektu City Show koji će svoju premijeru također doživjeti ovih dana. Kako izgleda spoj plesa i iluzije, što je mađioničarima najteži zadatak te s kakvim se predrasudama plesačice susreću, otkrili su našoj Sanji Kuzmanović.

Jučer na Supertalentu, danas na vlastitom showu. Ili, ako ćemo biti precizni, danas na probi, a već za desetak dana pred auditorijem Arene Varaždin.

''Evo, City Show se održava 05.10. u Varaždinu, 26.10. smo u Osijeku. Igrom slučaja smo se spojili svi kandidati koji smo bili na Supertalentu. I eto, mi smo se spojili u jedan neobičan show prvi takve vrste u Hrvatskoj'', govori nam Andrej Škedel.

''To je za sad najveći auditorij pred kojeg izlazimo, govorim sad o live nastupu, drugo je televizija na kojoj smo prošle godine bili. Dvije i pol tisuće ljudi, mislim, pazi ti to, dvije i pol tisuće ljudi, znaš ti koliko je to ljudi?'', rekla nama je Karolina Šuša iz Cabaret a la cartea.

Ovaj spoj iluzije, plesa i cabareta, koji se inicijalno dogodio upravo na Supertalentu, dva će vas sata držati prikovanima za stolac.

''Ja sam Andreja upoznala još davno, mislim da je to bila 2014. i naravno da nam je pokazivao neke trikove. U svakom slučaju, jako mi je drago da surađujemo i da su pored nas tu još i Casper i Throne Girls iz Slovačke'', priča nam Karolina.

Andrej je ljubav prema magiji otkrio vrlo rano, a najteža kategorija za svladati bile su tzv. manipulacije.

''Sve što spada u kategoriju manipulacije je u osnovi teško jer se u manipulaciji ne koriste rekvizite nego vještinu ruku'', govori nam Andrej Škedel.

A otkrivanje trikova rijetko kad, kaže, ima smisla.

''Često ljudi ne žele da im se ubije ona čarolija i u nekim trenucima tajna čak i malo smeta u mađioničarstvu jer publika koja su laici i ne znaju kako se nešto radi, ne mogu razlikovati što je dobro, što je loše, kad bi sve znali... To vam je čak ljepše gledati. Ja obožavam gledati mađioničare, a jasno mi je uglavnom šta se događa'', kaže nam.

Pozornost koju su privukli Supertalentom nisu očekivali, a interesa za ove neobične umjetnosti svakim danom ima sve više.

''Kad se sjetimo da je cabaret vezan uz neko predratno i ustvari dosta depresivno doba prije 2. svjetskog rata, onda se možemo pitati i zašto se sada javlja, ali meni je to okej. A što se tiče predrasuda kad je cabaret u pitanju mislim da smo, kao društvo, dosta licemjerni u tom smislu.

I za to nam je prvo potrebna ženska solidarnost, ja se isto uhvatim znaš ono kao odmjerim te, da l' imaš celulit i kako si se obukla i onda si kažem: glupa Karolina, ne to raditi! Sjećam se prošle godine poslije Supertalenta, dosta je bilo po novinama kao profesorica engleskog skinula se, znaš ono kao da profesorice nemaju pravo na svoje tijelo i kao da je nešto silno kontroverzno oko toga'', govori Karolina.

Koje će sve kontroverze i predrasude srušiti svojim nastupom prvo u Varaždinu i Osijeku, a zatim i u ostatku Lijepe Naše, saznat ćemo, čini se, vrlo brzo.

