Darko Juranović D'Knock , nekadašnji član prve postave popularne grupe ET, i njegova supruga Jelena trećim singlom "Samo ti" najavljuju veliki comeback na domaću glazbenu scenu. Kakve su nezaboravne anegdote doživjeli na snimanju videospota, ali i kojom romantičnom gestom je Darko Jelenu ostavio bez daha, doznala je Anja Beneta iz IN Magazina.

"Jel vrijeme za comeback? Itekakav. Yeah! Mi smo D'Knock i Jay, a ovo je premijera našeg trećeg singla 'Samo ti'. Baš smo onako izgorili od želje da to konačno podijelimo s publikom i sad vise nećemo stati. Nema sad stajanja, sad treba delati", poručuju nekadašnji član grupe ET Darko Juranović D'Knock i njegova supruga Jelena.

Retro zvuk koji neodoljivo podsjeća na zlatno doba r'n'b' zapakiran u moderno ruho garancija su da su D'Knock i Jay iz rukava izvukli hit. U ljubavne stihove koje zajedno potpisuju zaljubit će se svi nepopravljivi romantičari, baš kakav je i Darko.

"Najviše me znao iznenaditi dok sam još radila u staroj firmi u studiju, s nekim buketom posebnim, posvetom, to bi dostava došla, ne očekuješ to i svi su zujali, kaj je sad ovo, a ja se rastopim svaki put..." prisjetila se Jelena.



"Darko je osoba koja je puna razumijevanja, on čuje ljude i kad šute, što mogu izdvojiti je da je on moj baš čuvar, isto ima stih u pjesmi: 'Hvala što me čuvaš!' To je on", dodala je.

"Kada bih sad rekao koja je Jelenina najveća vrlina, ona je jedna jednostavna osoba, puna empatije, nježnosti, brižna i odana. I to je osoba na koju se možeš osloniti sto posto", priča D'Knock.

Zaljubljeni golupčići koji slove za jedan od najskladnijih, ali i najljepših parova na domaćoj sceni za desetak dana proslavit će i četvrtu godišnjicu braka.

"Tu ti spremam jedno iznenađenje, to mogu javno reći", otkrio je Darko.

Jelena i Darko osim privatno, odlično se i poslovno nadopunjuju.

"Recimo fali nam neki stih, ili neka riječ, onda kreće showtime, buđenje u pet, šest ujutro, ja idem na wc, padne mi stih, padne mi rima, Jelena skače s pidžamom 'zašto me budiš', pa onda idemo dolje snimati, onda je uvijek onako nervoznjikava kad se podigne, ali nema veze. Onda ju ja malo smirim s par lijepih riječi, pusica...", priznaje glazbenik i dodaje:

"To je nekad doslovce parodija Monty Pythona, smijeh i zezancija. Bez obzira na sve, ima trenutaka kada smo i malo drama, tu ona može biti i duribaba varijanta, ali kad je duribaba varijanta onda nema više od pet, deset minuta."

Jeleni i Darku osmijeh ipak nikad ne silazi s lica. S pregršt novih anegdota vratili su se i sa snimanja videospota u kojem je DJ Fresh Jay spojio virtualne "klupske" scene s prelijepim kadrovima iz njihova privatnog života.

"Baš smo se uživjeli i bile su neke dobre scene kod auta i sve super dok nismo došli u montažu i scena koja dominira je ptičji izmet, tako da smo nažalost morali eliminirati te scene. Fresh Jay je imao još jedan zahtjev da obavezno mora puhati ventilator kad snimamo moje scene da to kosa leti, i super sad kosa konačno leti, to izgleda super i ja se probudim sljedeće jutro invalid doslovno", ispričao je.

No unatoč tome, simpatični ljubavno-glazbeni par već kuje velike planove za budućnost.

Cijeli intervju pogledajte u videu.

