U vremenu kad smo prisiljeni ostati kod kuće, ne znači da trebamo klonuti duhom i tijelom. Dapače, domovi u samo nekoliko poteza mogu postati male teretane. To uvelike pomaže u trenucima kad nam je kretanje svedeno na minimum. Bivša Miss Universe i fitness trenerica Renata Lovrinčević - Buljan za vas otkriva nekoliko vježbi koje možete raditi od kuće.

Uvijek s osmijehom na licu i pozitivna duha, Renata Lovrinčević Buljan svoj je život posvetila obitelji ali i vježbanju. Upravo ova aktivna Splićanka i u vremenu izolacije naglašava bitnost ostajanja unutar vlastita 4 četiri.

" Prije svega držim se one "Što se mora nije teško" a pogotovo kada znam i koji je razlog - da zaštitim ne samo svoju obitelj nego da zaštitim sve ljude. Iz tog razloga smo već 5 dana doma, nismo izlazili, uskoro ćemo izaći po osnovne namirnice i doma uživamo", priča.



Itekako uživaju. Iako je suprug zbog vojne misije u trajanju od 7 mjeseci trenutno u Litvi, Renata uživa sa svoja dva mušketira. Zabave kod njih ne nedostaje.



"Dan mi jako brzo proleti, čak i ne stignem obaviti sve što sam zamislila. Kuhanje, učenje s djecom, igramo se i koristimo sve aseve u rukavu koji jedan kineziolog mama ima. Bit odlikaš odraditi ovo kako treba, ostati doma i nadati se najboljemu.", govori.



Upravo na vježbanje ova bivša Miss Universe nije zaboravila, te ističe kako bi svi trebali u ovim trenucima što više kretati svoje tijelo. A ako mislite da je to nemoguće u vlastitom domu, Renata ima otkriva tajne kako uz pomoć kućnih pomagala možete biti itekako fit.



"Danas sam vam snimila trening sa stolicom i štapom od đogera ili metle tako da probajte, prilagodite. Ako vam je stolica teška nemojte ulaziti u koštac sa njom - napravite to onda bez ičega samo prateći pokrete.", poručuje.

Uz malo kreativnosti svatko si može poboljšati vlastiti sportski duh, a i kad je u pitanju prehrana ni tu ne smijemo zakazati, naš imunitet mora biti isto u formi.



"Ja u svojoj obitelji u ovom zimskom vremenu pojačam unos vitamina. Imam sreću da imam stablo limuna ispred kuće pa beremo svoj limun. Uvijek u kombinaciji sa toplim čajevima jako raznovrsnima i medom. A šta kuhamo uvijek možete pogledati na društvenim mrežama, jako to često i dijelim i stvarno se radujem što kuham u miru i ne moram žuriti na posao.", govori.



A ovo jest vrijeme kada zaista ne trebamo žuriti, već se posvetiti sami sebi i svojim bližnjima. Pokušajte i vi kao i Renata jer u zdravom tijelu krije se i zdrav duh.



"Ostanite doma i čuvajte se i sve prođe i sve će biti u redu. U ovome smo zajedno!'', zaključila je.

