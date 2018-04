2010. godine izabrana je za Miss Hrvatske. Dugo je svojim pojavljivanjima u javnosti punila medijske stupce. No prije dvije godine Katarina Banić svima je rekla ''doviđenja''.

Pred objektiv fotoaparata stala je na nagovor prijateljice jer se iz javnog života povukla. Moramo priznati da bivša Miss Hrvatske Katarina Banić izgleda bolje nego ikad.

"Nekad se sjetim, ajme baš je to bilo dobro. Ali nekako valjda sve ide svojim tokom, sve u svoje vrijeme. Tako je i to bilo u neko vrijeme kad sam ja to možda i željela, ali sad manje'', priznaje Katarina koju moda više baš i ne zanima.

U dvije godine izbivanja s javne scene mnogo se toga događalo u njezinu životu. Ističe da su mediji prema njoj često bili nekorektni i kako je upravo to razlog njezina nepojavljivanja.

"Rijetko koji intervju izišao bi onako kako bih ja da iziđe, odnosno ono što bih ja i rekla. Onda se samo prelomilo u meni i rekla sam da neću više, i to je to", iskrena je bila Katarina.

Najljepšom Hrvaticom proglašena je prije 8 godina. Izbor će joj zauvijek ostati u lijepom sjećanju. Natjecanja ljepote smatra vrijednim iskustvom.

"To je isto jedna dobra škola, jedno iskustvo. U svemu ima nešto dobro, tako i u tome. Možda danas ne bih bila u medijima koliko sam bila. Ne bih dozvolila da mi izlaze neke gluposti u medije i to je nešto što bi promijenila. Ali opet, sve ima svoje zašto. Tad sam bila mlada, sve su me te gluposti i zanimale'', priznaje lijepa Triljanka.

Katarina danas radi u financijskom sektoru i poslovno je ostvarena. No kad je u pitanju njezin ljubavni život, vrlo je tajanstvena.

''Ma sve je to super, ne mogu ništa reći'', kazala je Katarina Banić.

Ovaj modni izlet Katarina je napravila samo zbog prijateljice dizajnerice Diane Beuković.

Što je još rekla, pogledajte u videopriči.