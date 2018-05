Saša Šekoranja u galeriji Kranjčar izložio je slike koje će visjeti u njegovoj kući. Među posjetiteljima izložbe našle su se Josipa Lisac, Đurđa Tedeschi, Biserka Petrović...

Kad se na otvorenju izložbe pojave brojne zvijezde odjevene dostojno crvenog tepiha, onda znate da je u pitanju umjetnik Saša Šekoranja. Bili su tu Josipa Lisac, Biserka Petrović, Ivica Propadalo, i Đurđa Tedeschi. Saša Šekoranja u galeriji Kranjčar izložio je slike koje će visjeti u njegovoj kući, koju trenutačno uređuje u Istri.

Unatoč užurbanom tempu, zbog obilježavanja 25. godišnjice Draženove tragične pogiblje, Biserka nije propustila izložbu dobrog prijatelja. "Sa svih strana ljudi zovu kao da se takmiče tko će ljepše napraviti za Dražena. Španjolci su već dali dokumentarac, sad Talijani rade. U Budimpešti sam već bila, u New Yorku sam bila, u Valenciji koliko god mogu ja ljudima dođem kad vidim da žele raditi", rekla je Biserka Petrović.

