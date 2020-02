Bipa Fashion.hr slavi svoju 30-u sezonu koja će, sukladno slavljeničkoj, impresivnoj brojci biti jednako tako promišljeni modni spektakl. S osnivačem najpopularnijeg domaćeg tjedna mode Vinkom Filipićem prisjetili smo se najzanimljivijih, ali i najdramatičnijih trenutaka prošlih sezona, uključujući i onaj kada je pista doslovno gorjela.

Za osnivača i direktora BIPA FASHION.HR-a, Vinka Filipića, nadolazeća sezona domaćeg modnog tjedna jedna je od posebnijih, iz više razloga.

"Ja sam prije nekoliko tjedana napunio 40. rođendan, 20 godina djelovanja na sceni i 30. FASHION.HR", otkrio nam je Vinko.

Gledajući unatrag kroz razdoblje okruglih obljetnica, djelovanjem ove modne platforme, hrvatski su dizajneri pretvoreni u mainstream, a hrvatska moda stavljena u zasluženi fokus. No izazova je od samih početaka bilo na pretek.

"Prvo trebalo je modu maknut iz estrade, pogotovo prilikom formiranja naše države, moda se tretirala zbog različitih likova koji su se poistovjećivali s njom, na različite načine.

Onda naravno ono što je zahvatilo cijeli svijet, a to je zapravo brza jeftina moda jer to je nešto što svi konzumiramo, nije da je hejtam no veliki je izazov za nacionalnu modu. A što se tiče samog projekta kao takvog, sve što je bilo izazov nam je bila radost. Mi smo kroz tih 30 sezona radili u različitim gradovima, lokacijama, od ruševnih prostora do najekskluzivnijih muzeja u raznim produkcijskim izazovima poput dima, kiše, magle", zaključio je Vinko.

A pomicanje produkcijskih granica svakom novom sezonom izvor je napetih trenutaka.

"Možda najizazovniji trenutak je bio kada smo kao produkcijsko riješenje imali pistu u obliku U unutar koje su sjedili ljudi i kada smo je prilikom završne revije Ivice Klarića odlučili zapaliti. Iako smo imali spremne i vatrogasce i hitnu pomoć, to je bio ogroman stres za sve nas jer s obzirom na budžete koje imamo nije bilo generalne probe za to", otkrio nam je.

Ovakvi modni trenutci ipak su nametnuli neke nove trendove i podigli ljestvicu, koju nadolazeća 30 sezona ima svaku namjeru preskočiti.

"Po prvi puta će u četiri dana trajanja modnih revija dizajneri imati priliku predstavit se ponaosob, svatko putem samostalne revije. U paviljonu broj 5 postavit ćemo tri glamurozne piste gdje će svaki dizajner u različitom terminu sa svojom vlastitom publikom imati priliku predstavit svoju kolekciju", otkrio je.

Među njima i doajenka domaće mode Branka Donassy, koja će obilježiti 35 godina modnog stvaralaštva retrospektivnom revijom. No modni tjedan neće se zadržati samo na pistama.

"Postavit ćemo izložbu najznačajnijih modnih kampanja koje su obilježile 30 sezona, gdje su zapravo neki od najznačajnijih modnih fotografa poput Dekera i Kutića, Franje Matkovića, Mare Milin, jednu je čak i glumac Livio Badurina radio. A u tjednu prije, u bivšem kinu Urania imamo dva programa, Fashion.hr otvaramo izložbom Zvonimira Ferine gdje će predstavit fotografije prošlih godina iz backstagea. I nekoliko tematskih okruglih stolova gdje ćemo aktualizirat različita pitanja iz mode i modnog biznisa" najavio je Vinko.

U proteklih 30 sezona BIPA FASHION.HR-a predstavljeno je više od 500 kolekcija gotovo stotinu dizajnera. Hrvatska su kreativna modna imena odjeknula i preko bare, a produkcije modnih evenata poput ovog pariraju svjetskima, pa možemo reći kako budućnost odavde izgleda obećavajuće.

"Ja se nadam osobno da će se pojaviti neki mlađi od mene sa vjerojatno i više entuzijazma i nekim novim idejama koji će na neki drugi način pokrenut nove trendove i nastavit pozicionirat hrvatsku modu na mjesto koje joj pripada", zaključio je Vinko.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.