Jedan od najpoznatijih slovenskih glazbenika Zoran Predin sljedeće godine će velikim koncertom u Lisinskom proslaviti velikih 40 godina karijere. Nekadašnji frontmen grupe Lačni Franz će krajem ovoga tjedna gosTOvati u Zagrebu na Komferenciji na kojoj će podijeliti svoja iskustva i komunikacijske izazove s kojima se susreće. Naša ekipa ga je posjetila u Ljubljani gdje nam je otkrio i s kojim to popularnim kolegom snima duet.

Zoran Predin i Arsen Dedić bili su suradnici, ali i veliki prijatelji, a nakon velikog uspjeha albuma "Matija svira Arsena", slovenski glazbenik sada priprema album "Zoran pjeva Arsena".

''Dogovorili smo se s Matijom da mi dozvoli upotrijebiti 12 Arsenovih pjesama, ali sam ih prearanžirao u Gipsy swing s Damirom Kukuruzovićem tako da radimo Arsena u Gipsy swingu, pobjednička kombinacija. Nas same je to iznenadilo'', rekao nam je Zoran.

Predin će 7. ožujka sljedeće godine proslaviti 40-u obljetnicu karijere nastupom u Lisinskom, a ovih dana u Zagrebu snima duet sa Sergejom Ćetkovićem koji je u toj kultnoj zagrebačkoj glazbenoj dvorani nedavno održao tri koncerta.

''Sergej mi je poslao jednu svoju pjesmu, "Stari moj" se zove i predložio je da snimimo duet. Interesantno je to da smo se samo jednom sreli na brzinu u Beogradu... i izmijenili par fraza, ali očito je moj način pjevanja taj koji mu za takav duet odgovara pa ćemo snimiti tu pjesmu za par dana...'', otkriva nam.

Predin smatra da digitalni servisi danas imaju velik utjecaj na rađanje glazbenih zvijezda, a bendu U2 je zamjerio što je svojedobno dopustio da se kupcima smartphonea automatski instalira njihov album.

''Ja mislim da su se U2 dosta pogrešno odlučili i da su im mnogi to zamjerili, ja osobno, recimo. Da te netko sili u slušanje, to im nije trebalo'', smatra.

Predin smatra da je rad u glazbenoj industriji bez odgovarajućeg PR-a danas gotovo nezamisliv.

''Proizvesti nekakav čak i vrhunski kvalitetan proizvod tek si na pola puta, a kako ćeš ga plasirati, kako ćeš javnost i svoju publiku obavijestiti šta si napravio, to je danas zapravo veći dio posla. Ono što je tužno u tome je da je danas ambalaža važnija od sadržaja. I to nije OK'', govori.

Što mu još smeta i kako se nekada surađivalo s medijima, Zoran Predin će otkriti na Komferenciji koja se održava u Zagrebu 6. i 7. prosinca. Uz Predina, na predavanjima i panelima o kvalitetnoj komunikaciji u poslovima kojima se bave sudjelovat će brojna poznata imena poput odvjetnika Jadranke Sloković i Čede Prodanovića.

Cijeli razgovor pogledajte u IN magazinu.

