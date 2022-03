Nakon 36 sati bez sna, poznati ukrajinski plesač Maksim Čmerkovskij napustio je Kijev vlakom kojim je prema Varšavi putovao čak 23 sata. Svoju američku adresu trenutačno je bio zamijenio ukrajinskom, kako bi sudjelovao u popularnom plesnom showu. Boravak u Ukrajini dokumentirao je videozapisima - od početka prvih uzbuna pa sve do bombardiranja gradova. Kako je izgledao njegov traumatičan odlazak te što je poručio ljudima u svijetu, doznala je Ivana Nanut za In magazin!

36 sati bez sna, poznati ukrajinski plesač Maksim Čmerkovskij pobjegao je iz ratom zahvaćene Ukrajine u prepunom vlaku punom žena i djece koji je vozio u Varšavu. Put iz Kijeva do Varšave trajao je 23 sata.



Max se nalazio u svojoj rodnoj Ukrajini, gdje je bio u žiriju showa World of Dance. Prije nešto više od dva tjedna, Max je na društvenim mrežama objavljivao fotografije s ukrajinskog seta, ni ne sluteći što će se dogoditi. A onda je uslijedio rat.



Nakon što su ga uhitili, odlučio je pobjeći.



Od zabrane izlaska iz zemlje svim muškarcima, spasila ga je američka putovnica. Naime, njegova obitelj emigirala je u SAD u '90-ima, gdje on danas živi sa svojom obitelji. U Americi je plesač poznat i po natjecanju u popularnom showu Ples sa zvijezdama. Max se vratio u Kaliforniju, no i dalje je aktivan na društvenim mrežama, gdje objavljuje videomaterijale svojih ukrajinskih sunarodnjaka.



I dok je glumac i aktivist Sean Pean također napustio Ukrajinu, njegov kolega Benedict Cumberbach javno je podržao Ukrajince, ali i Ruse koji se žestoko protive odluci da Vladimir Putin napadne njihove susjede. Učinio je to tijekom govora zahvale na ceremoniji u povodu svoje zvijezde na holivudskoj stazi slavnih.



Također, brojni glazbenici poput Red Hot Chili Papersa, Franca Ferdinanda, Green Daya, Killersa i mnogi drugi otkazali su svoje nadolazeće koncerte u Rusiji. Njihove misli, kaže Nick Cave, i ljubav idu hrabrom narodu Ukrajine, njihovu herojskom vođi i svima onima koji pate zbog ovog besmislenog rata.

