Manekenstvom se počeo baviti posve slučajno, na nagovor sestre koja je očito odlično procijenila potencijal mlađeg brata. S nepunih 19 Patrik se otisnuo u bijeli svijet. Živio je diljem Europe, dvije godine u Aziji, a posljednje dvije adresa mu je bila Los Angeles. Kako sada provodi vrijeme u Zagrebu, što radi dok modni svijet miruje te je li još uvijek sretno slobodan, otkrio je Maji Perici za IN magazin.

U rječniku uz njegovo ime stoji bezobrazno zgodan. Patrik ima osmijeh kojem je nemoguće odoljeti. Pred njim su pale i dvije najveće svjetske modne agencije, sve modne piste, brojni modni brendovi. Posljednje dvije godine karijeru je gradio u Los Angelesu, a onda je na vrata pokucao COVID.

''Taman sam si posložio život u uzlaznoj putanji, došla korona i pomrsila planove u potpunosti. Ja sam se iz svog nekog života u Los Angelesu teleportirao u Zagreb i sve ponovo ispočetka'', priča.

Iako kaže kako mu je na početku bilo teško, ubrzo je počeo živjeti američki san, a druženje s poznatima postalo je potpuno normalno.



''Mi ih idoliziramo i mislimo da su nedodirljivi, nešto nama nedostižno, ali zapravo kad se nađete u njihovu društvu, shvatite da su to najnormalniji ljudi i to postaje najnormalnija stvar'', kaže.

Što se dogodi u Vegasu, ostaje u Vegasu, Patrik kopira na druženja u L.A.-u. Iako ga gluma ne zanima, sličnost Dolphu Lundgrenu je neupitna te bi ga bez problema mogao utjeloviti.

''Uvidio je sličnost i komentirao da je kao on u mladim danima. Bila je to zanimljiva večer. Nisam ulazio u taj svijet glume, ne vidim se kao glumac, mislim da sam jako loš glumac, tako da nisam krenuo tim vodama'', kaže.

No u jednom segmentu glume ipak se okušao zakoračivši u glazbeni svijet Franke Batelić.



''Prošlo je super, Franka je super, veliki profesionalac i baš mi je drago što sam to odradio'', kaže.

S obzirom na to da modni svijet posljednjih godinu dana hibernira, Patrik je odlučio posvetiti se svojem skrivenom talentu - fotografiranju i već je odradio snimanje za jednu veliku modnu kuću.



''Najviše me privlači modna fotografija i drago mi je zbog tog iskustva koje sam imao na svjetskoj sceni. Promatrao sam svjetske fotografe, koje tehnike koriste, to mi je veliko iskustvo za moju fotografiju'', kaže.

No kad modni svijet napokon skine trenirke, Patrik planira vratiti se na svjetsku modnu scenu, koja mu odlično pristaje. Njegova trenutačna adresa je Zagreb i ne sjeća se kada je tako dugo boravio na jednom mjestu, a ako vas zanima njegov ljubavni status, i to nam je povjerio.



''Trenutačni ljubavni status mi je single, još nisam upoznao osobu koja ga može promijeniti. Visoki kriteriji ili ne, tražim, čekam odgovarajuću srodnu dušu, rekao bih'', objašnjava.

Dok on čeka svoju srodnu dušu, mi čekamo njegov povratak na svjetsku modnu scenu jer ne nosi bez razloga titulu najtraženijeg hrvatskog muškog modela.



IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.