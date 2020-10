Pravila Igre krenula su na sasvim običan let zrakoplovom. Ni sanjati nisu mogli da bi ih to putovanje moglo stajati glave. In Magazin uvijek je prvi na mjestu zbivanja pa je ovog puta naša Anja Beneta popopularne glazbenike eksluzivno potražila u olupinama zrakoplova. Nikako ne propustite!

"Ja nisam preživio. Ja sam reinkarnacija samog sebe. Goran trenutno izgleda malo lošije, međutim živ je", rekao je pjevač Ivan Penezić.

"Pecka, pecka. Ja sam se poslužio savjetima stjuardesa da treba sjesti na krilo, i to je bila frka, panika , primio sam se za krilo s lijeve strane, uzeo padobran, i eto, malo sam se izgulio, poderao i to, ali evo preživjeli", ispričao je bubnjar Goran Belošević.



Iako zrakoplov u kojem smo pronašli članove Pravila igre neodoljivo nalikuje pravom, on to ipak nije. Dečki, ne samo da nisu sudjelovali u zrakoplovnoj nesreći, već s tla u njemu nikad nisu ni poletjeli. Sve postaje jasno kad vam otkrijemo da ni mi nismo na mjestu pada aviona, već na filmskom setu. Na njemu se snima spot za njihovu novu pjesmu "U hladnoj sobi".



"Tekst pjesme govori da njihova ljubav u ponor pada. I onda smo mi mi malo metaforički htjeli objasniti to poniranje aviona. Mislim da će to biti po najvišim svjetskim standardima, jedan top spot, kao što ova pjesma u konačnici zaslužuje", objasnili su dečki.

I dok pjevač Ivan priznaje da ni u stvarnom životu nikad nije letio, bubnjar Goran na letu za Frakrfurt prije deset godina doživo je poprilično neugodno iskustvo. Iako mu se u prvi mah kruženje aviona iznad aerodroma, nije činilo zabrinjavajuće, kad je saznao pravi razlog, sledila mu se krv u žilama...



"Mi stanemo i kaže kapetan: 'Dobro dosli u Frankfurt, vani je 7 stupnjeva, bla, bla, imali smo problem sa krilima i nisu se krila htjela otvoriti'. Na prvu ruku čovjek misli ništa strašno i onda pročitam na jednom portalu poslije, pilot spasio 120 života na putu za Frankfurt. Ok, ono super!", prisjetio se Goran.



Iako bez letačkog iskustva, Ivan je u spotu savršeno odglumio scenarij kojeg ne želi doživjeti ni jedan putnik najsigurnijeg prijevoznog sredstva. S obzirom na glumačka umijeća, ne bi se začudili da ga u budućnosti vidimo i na filmskom platnu.



"Ja bih čak volio završiti na filmskom platnu. Tu i tamo, amaterski. Ja mislim da on ima odlične predispozicije jer imam jednu veliku sličnost s jednim glumcem iz 'Sumrak sage', tako da imam dobre predispozicije . Ako Hrvati odluče napraviti hrvatsku verziju 'Sumrak sage', tu sam. Edwardeee. Edward Cullen", rekao je pjevač.



Ne samo da radnja spota, već i tekst pjesme koji govori o ljubavnom preljubu, a potpisuje ga Sonja Buljan nema dodirnih točaka s Ivanovim stvarnim životom. No, zato ima s Goranovim:



"Ja mogu reći da ja spadam u kategoriju osobe koja bi oprostila preljub i koja je već oprostila preljub", rekao je.



"Ne bih to volio doživjeti u stvarnom životu tako da na sreću mogu samo pjevati o tom!", istaknuo je Ivan.



A može li treća osoba u vezu zalutati s njihove strane?!



"Vjernost na prvom mjestu! Drugo ime mi je vjeran, aha, Ivan Vjeran Penezić!", našalio se pjevač.



Pjesmu "U hladnoj sobi" Pravila igre smatraju dosad svojom najboljom, ali i jednom od top tri pjesme u karijeri Mire Buljana . Ne sumnjamo da će ona, ali i spot bez daha ostaviti sve njihove obožavatelje za koje ovi simpatični glazbenici uvijek spreme nešto potpuno drugačije od drugih. Za kraj zato eksluzivno najavljuju još jedno spektakularno iznenađenje:



"Planiramo do kraja godine napraviti jedan virtualni koncert, ne bih htio puno detalja otkriti, da mi netko ne popali ideju, ali bit će koncert koji nitko na ovim prostorima nije radio sigurno i gdje će doslovce naši fanovi moći vidjeti nas nikad bliže i nikad prisnije na svojim ekranima", najavio je Ivan.

