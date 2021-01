Da treba cijeniti male stvari i svaki trenutak s najbližima, pjevača Begina Marija Budišćaka nije naučila prošla godina, već ona u kojoj je izgubio oca. Iako je 2020. bila posebno izazovna za glazbenike, Begini nisu gubili vrijeme, nego su se posvetili radu na novom albumu. Kad će njihov novi nosač zvuka ugledati svjetlo dana, ali i kako su proveli godinu bez nastupa, otkriva naša Julija Bačić Barać.

365 dana, a broj koncerata mogu izbrojiti na prste jedne ruke - to je, nažalost, statistika nastupa grupe Begini za 2020. Istu sudbinu dijeli i ostatak estrade.

"Nama to toliko nedostaje da smo mi radili probe, iako nije bilo nastupa. Dakle, mi smo se nalazili, svirali za gušt, za druženje, tako da ako treba svirati danas ili sutra, mi smo itekako spremni", rekao je frontmen Mario Budišćak.

Spremni su za pozornicu, ali kad će na nju stati, još je neizvjesno. Ipak, frontmen Begina Mario Budišćak s mnogo je optimizma ušao u 2021. godinu.

"Begini imaju velike planove. Evo, sad smo imali priliku snimiti neke nove pjesme, završavamo s Ivanom naš drugi album koji će, nadam se, osvojiti slušatelje kao što je onaj prvi kad smo bili prvi po prodaji", ispričao je Mario.

S Ivanom Zakom, autorom njihovih pjesama, rade na novom albumu koji će uskoro ugledati svjetlo dana.

"Pet ili šest pjesama već je izdano, za njih je i spot snimljen, ostatak će biti do završetka albuma. To ćemo malo ostaviti za sebe do samog izlaska", rekao je pjevač.

Prošla godina mnoge od nas podsjetila je da ništa u životu ne treba uzimati zdravo za gotovo, a tu je lekciju Mario naučio kad je ostao bez oca.

"Ja sam prošao jednu situaciju s ocem prije dosta godina koja me totalno promijenila kao osobu i učinila me totalno drugačijom osobom. Puno više sam počeo cijeniti život, tako da mislim da će ljudi i nakon ovog shvatiti da treba živjeti svaki trenutak, svaki dan, da treba raditi ono što čovjek voli i treba provesti što više vremena sa svojim najmilijima", istaknuo je frontmen Begina.

Osim s obitelji, dio slobodnog vremena u godini bez koncerata proveo je na motoru. "Tu su moji bajkeri, dosta smo se vozili, dosta smo proputovali dok smo mogli putovati, proveli smo i neko vrijeme po Velebitu, planinarili smo", otkrio je Mario.

Na dan u kojem je Petrinju i okolicu pogodio potres, s Ivanom Zakom i još nekoliko kolega snimio je pjesmu "Svi smo uz vas", kao potporu potresom pogođenim područjima, a i sam je osjetio strah i užas podrhtavanja tla.

"Izašao sam na dvorište i jednostavno čovjek ne može vjerovati da jedno asfaltirano parkiralište može imati valove kao u Zadru za vrijeme juga. To je takva slika koju sigurno neću nikad zaboraviti", ispričao je pjevač.

"I moja baka je imala štete sa svojom kućom, pa smo i njoj išli pomoći", otkrio je Mario.

Bez potresa, ali s mnogo glazbe, koncerata i veselja - takvu želimo 2021. godinu.

"Ovo je godina koju treba što prije zaboraviti. Ja se samo nadam da će ova situacija s koronom nakon cijepljenja završiti što prije i da ćemo se normalno vratiti nekom normalnom životu", zaključio je frontmen Begina.

