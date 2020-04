Iako stručnjaci zbog svjetske karantene najavljuju najveći baby boom koji smo ikad vidjeli, mnogim su roditeljima upravo ovo tjeskobno vrijeme razveselile prinove. Nekim našim poznatim licima koronavirus je itekako pomrsio planove. Doznajte koje su majke u rodilište morale same, tko je iz bolnice bježao od potresa, tko još uvijek čeka susret s tatom te kako sretne obitelji provode vrijeme u izolaciji.

I u najtežim vremenima dolazak bebe radosna je vijest. Iako u doba korone možda nije sve kako se planiralo, kad čujete prvi plač, zaboravite sve nedaće. Tako je i tugu zbog neprisutnosti supruga zaboravila i Marija Borić koja je u rodilište hrabro otišla sama te je rodila sina. Kaže kako bi o kaosu u posljednjim danima trudnoće mogla napisati knjigu, no sad se mora fokusirati na jednu od najvažnijih uloga u životu. Ulogu majke!

''Možda se i mom sinu sviđa biti biti na sceni, to je naša zajednička prva uloga koju smo napravili. Ja sam stvarno sretna zbog toga da sam to uspjela. Imam 39 godina, kad ću imati bebu ako ne sad. Kaj se mene mentalno tiče, ja sam spremna, a sve ove popratne situacije učit ćemo zajedno'', govori Marija Borić.

Osim sa strahom od korone, Elin Kostelić koja je rodila blizanke, suočila se s još jednim. Naime, dok je ležala u bolnici, Zagreb je pogodio razoran potres te je s brojnim majkama morala napustiti Petrovu bolnicu. Nasreću, nitko nije ozlijeđen, a pred roditeljima je sad velik izazov jer se ni oni, poput Marije, još nisu odlučili za imena djevojčica. No sigurni su koga će mezimice vrtjeti oko malog prsta, a tko će postavljati granice.

Iako su svi članovi obitelji Kostelić oduševljeni, sa slavljem će pričekati još neko vrijeme jer se strogo drže samoizolacije. A vjerujemo da će u sigurnosti svojeg doma, bez obzira na ovo ružno vrijeme, stvoriti mnoge uspomene.

Koronavirus umirio je i teniske loptice pa Marin Čilic provodi netipično proljeće kod kuće s obitelji.

''Svjesni smo situacije, treba se paziti, ne izlagati se. Meni je došlo u savrseno vrijeme da budem malo više sa svojima'', govori Marin Čilić.

Prije mjesec i pol postao je otac malenog Balda pa je zbog Marinova nenadanog boravka kod kuće najsretnija supruga Kristina.

''Moram priznati, svaki dan se budim sretan. Ispunjava i mene i sprugu na strašno lijep način'', kaže Marin.

Pandemija je pomrsila račune i u obitelji Ćorluka. Naime, Franka i maleni Viktor su taman pakirali kofere kako bi posjetili Vedrana u Moskvi, no zbog izvanredne situacije sva su putovanja odgođena do daljnjeg. No, nakon nekoliko tjedana neizvijesnosti Vedran je stigao kući, taman na proslavu sinova trećeg mjeseca.

Krajem veljače, taman prije karantene, iz rodilišta se vratila i Ella Dvornik s malenom Lumi.

A u slučaju da se razboli mama, odlazak u bolnicu neće biti potreban. Doktorica Bali ima sve pod kontrolom.

I premda je boravak s klincima u četiri zida itakako izazovan, mnogo je tu lijepih trenutaka.

Koliko god teško bilo, dječji osmijeh popravlja i najgore raspoloženje. A kako je krenulo s najavama novih beba, čini se da nas nakon karantene zaista očekuje baby boom.

